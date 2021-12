Una imagen vale más que mil palabras. Ainhoa Arteta ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes de cómo se recupera día a día. La guipuzcoana se encuentra en Berlín, ciudad donde fue intervenida recientemente, y está disfrutando de unos días renovadores acompañada de una amiga, la también soprano María José Montiel. Desde allí la veíamos muy sonriente y feliz tras vivir el año más difícil en el que temió, incluso, por su vida y se separó del que había sido su pareja, Matías Urrea.

Un brindis por la vida, buena comida y mejor compañía. Así podemos resumir su estancia en la capital alemana. «Pre celebrando la Navidad en Berlín con mi querida amiga Ainhoa Arteta. Te queremos!!! Tarde de Risas y Felicidad. Qué estupenda, guapa y recuperada estás ya», han sido las palabras que le ha dedicado su amiga en redes. También ha aprovechado para agradecerle el regalo que le había hecho, un tradicional belén. Aunque lo que más le ha gustado de este recuentro han sido «los momentos de sincera amistad, confidencias y cariño».

Por su parte, la tolosarra ha reconocido que había cargado energías gracias a esta cita. «Qué bien reencontrarme con vosotros y como si no hubiera pasado el tiempo!!!! Lo que une los camerinos no lo separa nadie!!!! Por tiempo que no nos veamos como digo siempre todos pasamos por las mismas tormentas y bellas puestas de sol».

Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando la propia Ainhoa Arteta confirmó que estaba cogiendo fuerzas y cada día se sentía mejor después de haber sufrido graves problemas de salud. «Por fin puedo decir que ya la mejoría es muy evidente y que falta muchísimo menos para poder estar con todos vosotros!!!». Además, se mostraba muy agradecida por el calor que le habían dado sus seguidores en un momento complicado. «Estoy segura que sin él no hubiera sido posible mi recuperación. Gracias por vuestra Energía Apoyo Cariño RESPETO MÁXIMO. Nunca olvidaré lo que he sentido. Que sin ninguna duda me ha dado muchas lecciones de vida y coraje para seguir».

Estos últimos meses Ainhoa Arteta se ha refugiado en los suyos para estar al cien por cien. El apoyo de su padre ha sido clave, también el de sus hijos, al igual que el de muchos amigos que han permanecido a su lado. El pasado mes de septiembre saltaron todas las alarmas cuando conocimos que le tuvieron que amputar varios dedos debido a una sepsis. Un momento duro que se unió a una etapa personalmente complicada ya que coincidió con su separación de Matías Urrea con quien había compartido los últimos años.

Lamenta la muerte de Verónica Forqué

Hace tan solo unos días, la tolosarra también quiso lamentar la muerte de Verónica Forqué, un fallecimiento que ha generado una gran conmoción en el país. «¿Por qué? Quiero recordarte así como un ser de luz llena de talento, ingenio, magnífica actriz y profesional. Amiga respetuosa. ARTISTA. Y por lo mismo perteneces a un mundo de sensibilidad inusual y, a veces, muy poco o mal comprendida», afirmaba en redes. Terminaba su ‘post’ con las siguientes palabras: «Buen viaje compañera tienes derecho a descansar y sentirte querida. Aquí nos dejas un vacío muy grande».