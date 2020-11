Agustín Pantoja interpuso una demanda contra Mediaset que ahora el juez ha tumbado. El hermano de Isabel Pantoja tendrá que pagar las costas que pueden alcanzar los 15.000 euros.

Agustín Pantoja ha sido otro de los afectados por la guerra que ha iniciado Kiko Rivera contra su madre, Isabel Pantoja. El tío del dj fue también duramente golpeado por algunas de sus declaraciones. Y es que Kiko aseguraba, entre otras cosas, que era un «amargado» y un «mantenido.

Pues bien, ahora su tío Agustín vuelve al foco de la noticia por un motivo muy diferente. Y es que el hermano de la cantante interpuso una demanda a Mediaset al haberle mencionado en unos asuntos de Isabel Pantoja. Pues bien, ahora se conoce que finalmente el juez ha tumbado esta demanda, que ha perdido. Además, tendrá que asumir las costas del proceso judicial. Y la cantidad que tendría que pagar no es poco. Las costas pueden alcanzar los 15.000 euros, tal y como informa ‘Informalia’.

El juez ha decidido tumbar la demanda de Agustín Pantoja porque entiende que este es un personaje público no solo por ser hermano de quien es, sino porque además, actúa como representante de Isabel Pantoja. «Agustín tiene cierta relevancia pública, en cuanto que es hermano de doña Isabel Pantoja (…) por lo que se pueden enmarcar las escasas alusiones al actor dentro del ejercicio de la libertad de expresión.

Agustín Pantoja tendrá que pagar las costas

Hace unos días, Agustín Pantoja intentó también que no emitieran el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’. En las imágenes de las promos del programa que hizo Telecinco durante los días previos a la emisión, aparecía él y no dudó en encargar a su abogada que interpusiera las medidas cautelares necesarias para tratar de cancelar la emisión de este especial. Sin embargo, el juez no prohibió la emisión y Agustín se convirtió en uno de los personajes más señalados de la noche, al que su sobrino dedicó unas palabras muy duras.

Kiko Rivera dedicó unas palabras muy duras a su tío

«Hasta el 2 de agosto mi tío Agustín siempre ha sido una referencia de padre para mí, al que le he pedido consejos y demás. A sabiendas de que no tenía ni puta idea, claro, porque a la vista está de cómo está mi madre», empezaba diciendo en relación a cómo se llevaba con su tío Agustín.

Y a partir de aquí, el dj dedicaba sus palabras más duras: «Sabes que yo no me callo, lo primero que tiene que hacer una persona es aceptar cómo es y una vez que aprendes a aceptar cómo eres, puedes ser feliz y no es malo, cada uno es como es y se respeta y se quiere a todo el mundo. Hay que aprender a respetar cómo eres, mi tío ha pecado de eso, creo que es una amargado y un infeliz».

Kiko arremetió duramente contra su tío en Telecinco

Además, le denominó como un «mantenido» que había provocado que su hermana no tuviese vida. Recordó que siempre había echaba por tierra sus proyectos profesionales: «Me ha hecho sentir el peor en todo». Y subrayaba lo siguiente: «Cada uno se dedica a lo que buenamente puede. Yo me siento muy orgulloso de lo que he conseguido en mi carrera profesional».

Sobre la estrecha relación de Agustín con Isabel, Kiko Rivera también quiso dar su opinión: «Tiene una sobreprotección tan enorme con mi madre que su objetivo es ‘mi hermana solo me escuche a mí’. Pues lo ha conseguido. A mí me madre me llamaba a las 3 de la mañana y yo iba, me llamaba para muchas cosas y yo iba a calmarla, era mi labor como hijo. Yo no les he visto discutir. Agustín no ha dejado a mi madre tener vida. Mi madre ha tenido especial devoción por mi tío Agustín, a mi tío lo he querido mucho, no te puedo decir que no lo quiero, lo que sí sé es que no lo puedo perdonar».