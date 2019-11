6 Confía en que todo se arreglará

Luis Miguel Rodríguez ha atendido también a Paloma Barrientos en ‘Vanitatis’, reconociendo que se “han dado un tiempo” en su relación, aunque aún tiene la esperanza de que todo vuelva a la normalidad: “No he hecho nada de lo que me pueda arrepentir. La quiero mucho y desde luego tengo claro que no quiero que se enfade y menos que se sienta mal. Es una mujer diez, divertida, cariñosa y supertrabajadora. Nos parecemos muchos. Espero que todo se arregle y que después de la tormenta llegue la calma”, anhela.