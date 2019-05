View this post on Instagram

Ya está aquí el #ElDisco y con él llega “El trato”, una canción que se clava en el alma desde la primera vez que la escuchas, con la que es imposible no sentir un zarandeo en el corazón. Emotiva y desgarradora. Porque un trato siempre ha sido un trato, mucho más que un contrato, es un pacto sin firmar. Ahora el trato es eterno y sagrado, como tu música, maestro @alejandrosanz . Felicidades y gracias por volver a hacerlo . #ElDisco #eltrato #enbucle #loslugares #todosaescucharlo