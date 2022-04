Este viernes, Marta Riesco tenía que haber disfrutado de uno de los días más felices de su vida puesto que lo tenía todo preparado para celebrar por todo lo alto su 35 cumpleaños. Sin embargo, la periodista pillaba a todos por sorpresa después de romper en directo con Antonio David Flores por darle plantón en su gran noche. Unas horas después de romperse en ‘Ya son las ocho‘, la reportera volvía a hablar, reconocía que seguía triste y le mandaba un fuerte mensaje lleno de reproches y advertencias al padre de Rocío Flores.

Aunque intentó ponerle buena cara al mal tiempo, Marta Riesco estaba triste después de ver que su novio le dejaba plantada ante uno de los días más importantes de su vida. En una conversación con ‘Viva la vida‘, la periodista confesaba que siempre llegó a pensar que Antonio David Flores estaba bromeando con ella e iba a aparecer a última hora en el festejo. Pero no fue así. «Me siento decepcionada, súper triste y muy dolida. Han sido unos días y unos meses my duros con tantas críticas y he explotado», expresaba.

Unas horas después de romper en directo con él, Marta Riesco hacía hincapié en que el excolaborador de ‘Sálvame‘ no se había puesto en contacto con ella, ni tan siquiera le había mandado un mensaje. Pese al dolor que le supone la situación, la periodista intenta ponerle humor y reírse de lo que está pasando. Eso sí, no está dispuesta a que pasen por encima de ella. «Hay cosas que no puedes cambiar y más vale echarle valor a la vida. Soy una mujer increíble. Si él no lo ve, si tiene que estar en otro sitio y no puede aplazarlo, él verá…», insiste.

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ reconoce públicamente que es la primera vez que le decepcionan así y, sin cortarse ni un pelo, le manda una contundente advertencia: «Él tendrá que ver qué quiere y qué quiere hacer con su vida. Si realmente está enamorado de mi como dice que está, tendrá que demostrarlo como lo he hecho yo. No será tan fácil como decir ‘Marta, volvemos’… Yo no le voy a escribir«.

Sigue enamorada

Al salir del restaurante en el que celebró su 35 cumpleaños, Marta Riesco volvía a encontrarse con las cámaras de ‘Viva la vida’ y compartía con ellos el consejo que le habían dado sus amigas: «Disfruta, la vida es una». Pese a todo, la periodista reconoce que sigue enamorada y que las cosas no cambian de la noche a la mañana. «Lo único que espero que la gente entienda es que nadie es malo, nadie es bueno. Al final, no merezco este trato vejatorio. Estoy aquí porque soy Marta Riesco, me lo he currado mucho. Él ha hecho mucho menos que yo (en el terreno profesional). Yo jamás me he aprovechado de nada, solo quiero que se hable de mi trabajo», sentenciaba.

