El colaborador de ‘Sálvame’ ha roto su silencio en redes sociales para mostrar una de las actividades que han llevado a cabo durante su estancia en México.

Después de pasar unas semanas ingresado en el hospital debido a unas complicaciones en su operación de vesícula y tras recibir el alta, Kiko Matamoros ha hecho las maletas y ha iniciado sus vacaciones junto a Marta López en un destino paradisiaco en donde intenta recuperarse. A pesar de que ha intentado mantener en secreto su paradero hasta último momento, lo cierto es que el colaborador de ‘Sálvame’ no ha podido evitar que saliera a la luz.

A pesar del duro bache que sufrió en su salud, a Matamoros no le ha dado miedo irse de vacaciones. Así, la pareja está aprovechando al máximo de los encantos de Tulum (México) y disfruta de un enclave privilegiado en pleno Caribe de la península de Yucatán. La modelo no ha dudado en compartir algunos de los mejores momentos de esta escapada. Y ha sido ahora cuando el colaborador ha reaparecido en redes sociales para presumir de lo bien que se lo está pasando.

Visiblemente más delgado y sobre una moto, Kiko Matamoros ha roto su silencio en redes sociales para mostrar una de las actividades que han llevado a cabo durante su estancia en México. «Lo que queda de mí», escribía junto a la instantánea. Pocos minutos de su publicación, su hija, Laura Matamoros, no ha dudado en comentarle y lanzarse un mensaje de advertencia. «Papá, cuidadín«, escribía la joven para concienciar a su progenitor de que tomara todas las precauciones posibles.

Un claro y divertido mensaje que deja patente, una vez más, la buena sintonía que mantienen padre e hija. Horas después, Marta López publicaba una imagen en la que podría indicar que se encuentran en otro destino: Zurich. La pareja está jugando al despiste sobre su paradero y la modelo no duda en publicar imágenes antiguas, que entremezcla con las nuevas.

Kiko Matamoros está mejor de salud

Kiko y Marta dieron comienzo a su vacaciones unos días después de que el colaborador recibiera el alta hospitalaria, una decisión que el colaborador había consensuado con su equipo médico. «No me ha dado miedo irme de vacaciones, he estado asesorado. Es verdad que al médico no le parecía la mejor opción, pero me ha entendido», afirmaba.

En sus intervenciones en ‘Sálvame’, él mismo reconocía que estaba mejor de salud y que no había elegido un destino nacional. «No está cerca de Madrid. Cualquier problema que tuviera, estaría bien atendido», tranquilizaba. Un viaje transoceánico que ha realizado cuando aún no estaba completamente recuperado de salud y en un tiempo complicado en el que el mundo continúa azotado por la pandemia del coronavirus. Marta López está siendo su mejor medicina. Ha estado a su lado en todo momento durante los días que permaneció ingresado, pero ahora, además le ayuda en las curas: «No he tenido ninguna complicación, me hago mis limpiezas del catéter, me las hace Marta, que sabe cómo tiene que hacerlo porque se lo explicaron», explicaba.

Han sido unas semanas muy duras para el colaborador de televisión quien, alicaído, entraba en sus respectivos programas por teléfono para dar la última hora sobre su estado de salud y para defender a su novia de los ataques que estaba recibiendo por parte de su hija, Anita Matamoros, y su exmujer, Makoke. Matamoros sacaba fuerzas para dar la cara por ella ante, según él, las diversas mentiras que las dos estaban vertiendo en televisión.

«Estaba mejor esta tarde pero después de escuchar a esta señora estoy amarillo. Estoy alucinando con la actitud y el cinismo que está demostrando esta señora. Hace meses que estoy sin comunicación con mi hija, la quiero muchísimo, pero me parece nociva la actitud de su madre. Que avale esa conducta demuestra que le está dando una mala educación«, atacaba Matamoros a Makoke después de que saliera a la luz el supuesto veto a Marta López en una peluquería que frecuentaban la exazafata del ‘Telecupón’ y la influencer.

Marta López, su mejor apoyo

Sin lugar a dudas, Marta López ha estado al lado de su chico en su peor momento. Ha sido un verano de lo más atípico, pero más emocional, de la pareja, aunque han sabido sacar una reflexión acerca de todo lo que ha pasado puesto que «saldrán más fuertes». En concreto, la joven influencer compartía uno de sus posados en el hospital y se la dedicaba a su chico. «No hay plan mejor que estar al lado de la persona que quieres. Estoy orgullosa de poder animarlo cuando se viene abajo, y orgullosa de mi fuerza frente a todas las pequeñas tempestades a las que nos enfrentamos. Estoy segura de que todo va a mejorar. Vas a valorar más el simplemente estar. Sentirse querido, querer, y tener salud, que al final, cuando dicen que es lo más importante, es porque es verdad. Lo demás da igual. La salud y el amor son los dos pilares fundamentales por los que se debería regir la vida. Y seguro que esos pilares se construirán desde el principio. Y ojalá todo vuelva a su cauce. Tienes un corazón enorme. Ojalá muchos lo viesen y muchos que lo ven lo valorasen», escribía.