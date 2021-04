«Este documental para mí, el único aliciente que tiene es hacer daño a Antonio David y a su familia», ha continuado diciendo en ‘El programa de Ana Rosa’. El abogado del colaborador de televisión considera que a su cliente se le ha juzgado dos veces, una en los tribunales y la otra públicamente, siendo esta última la que mayor dolor está provocando en el tertuliano. El propio Antonio David ha explicado frente a los medios que, aunque se encuentra fuerte, no está pasando por su mejor momento y es que su esposa, Olga Moreno, no permanece a su lado en el que es el peor momento de su vida. Su mujer se encuentra en la aventura selvática de ‘Supervivientes’, reality en el que la audiencia podrá conocer más a fondo a la empresaria.

Aunque han sido contadas las ocasiones en las que el abogado de Antonio David ha hablado con los medios, siempre ha insistido en el que no está de acuerdo con que la sociedad se haya cebado, según él, con alguien que no ha sido condenado y es que cabe recordar que la demanda de maltrato fue sobreseída por falta de pruebas. «Ha habido seis resoluciones y han intervenido 7 jueces, que han dicho que no hay indicios», ha recordado el abogado de Antonio David Flores. Indignado con el trato que está recibiendo su cliente, el defensor no entiende el motivo por el que en televisión se ha dado por buena la versión de Rocío Carrasco y no se ha dado lugar a una contra respuesta.

Ni él ni Antonio David están satisfechos con la forma de actuar de la cadena en la que trabajaba hasta hace algunas semanas, ya que no creen que se haya hecho justicia. «Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que redacta hechos de 25 años, se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarados todos los psicólogos y psiquiatras, los imputados y la justicia durante dos veces decide que no hay indicios de criminalidad», ha dicho el letrado. Fue un día después del estreno del documental cuando Antonio David fue despedido de su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, una ruptura contractual que a él le ha dejado desolado.