Adara Molinero, en pie de guerra contra su psicóloga: «La voy a denunciar»

El pasado domingo, la psicóloga Julia Pascual se sentó en el plató de ‘Viva la vida’ para hablar de la personalidad de Adara Molinero.«Vemos que Adara es una persona que construye una estable inestabilidad. Es inestable constantemente. Vemos que es una persona de emociones intensas, si está contenta está muy contenta, si está enfadada está tremendamente enfadada. En un día, seguramente, pasa a tener una oscilación constante de emociones extremas», decía. Lo que nadie sabía, hasta que la aludida lo denunció en las redes, es que la especialista fue terapeuta de Adara. Una situación que ha provocado la indignación de la que fuera ganadora de ‘GH VIP 7’.

Cabreada con su terapeuta: «Que todo el mundo sepa el tipo de profesional que es»

Enfadada, Adara ha anunciado que emprenderá medidas legales contra quien en el pasado la trató en su consulta. «Que sepa todo el mundo que la psicóloga que ha salido en ‘Viva la vida’ fue mi terapeuta en Barcelona y ha salido diciendo cómo es mi supuesta personalidad. Para que todo el mundo sepa el tipo de profesional que es, va a ser denunciada», ha explicado en sus redes sociales.

La ex de Hugo Sierra ha lamentado que Pascual acudiera a un plató de televisión para realizar un informe psicológico suyo, cuando cuenta con información confidencial. Como es bien sabido, un psicólogo debe respetar el secreto profesional. Esto significa que nunca debe compartir fuera del consultorio la información o identidad de un paciente, salvo excepciones que pongan en riesgo la vida o la integridad física o mental de su paciente o de terceras personas. El secreto profesional es la base de cualquier terapia, dado que permite que el paciente pueda hablar de sus secretos sin miedo a que estos sean revelados. Ver a su psicóloga dando detalles sobre su personalidad ha desatado la ira de Adara,

La decisión de Adara de enfrentarse a su expsicóloga en los tribunales coincide con la reciente determinación de retomar su relación con Rodri. «Puedo hacer con mi vida lo que quiera. Nunca he ganado dinero con mi relación. Puedo estar con pareja y no publicarlo. Volver y dejarlo las veces que me dé la gana», ha explicado en las redes sociales. «Es mi vida y hago lo quiero y no tengo que expone todo en mis redes sociales ni dar explicaciones».

«Llevo sin salir en la televisión más de un año»

Alejada desde hace tiempo de los medios de comunicación, la ‘influencer’ se mantiene activa en las redes sociales. Sin embargo, su figura siendo de interés en televisión. Algo que ella ha denunciado, también en las plataformas digitales: «Llevo sin salir en la televisión más de un año, no entiendo por qué hay personas con esa maldad, que siguen hablando de mí».