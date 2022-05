Adara Molinero y Rodri Fuertes tenían muchos planes de futuro, pero una vez más una ruptura se ha interpuesto en sus mejores deseos. Una nueva crisis ha separado a la pareja, que ya ha emprendido caminos por separado, a pesar de que entre manos tenían muchos sueños por cumplir. El primero y más evidente era estrenar la casa a la que pensaban mudarse y que estaban reformando para acomodarla a sus necesidades. Una inauguración que ya no harán como pareja, dado que han decidido emprender una nueva etapa estrenando soltería, mientras tratan de recomponer sus vidas tras una intensísima relación que no ha terminado de triunfar, pese al amor que ambos se declaraban públicamente en colaboraciones televisivas, además de en sus redes sociales.

Los rumores llevan días sonando con fuerza, pero parecen haberse materializado cuando Adara ha tomado la drástica decisión de dejar de seguir a Rodri en Instagram, además de eliminar todo rastro de su pasado en común. A golpe de clic, la concursante de realities ha borrado de un plumazo todo lo que un día le unió al hombre con el que estaba preparada a dar el siguiente gran paso, el de vivir juntos, aunque ya incluso habían hablado de unos futuribles planes de agrandar la familia con la llegada del segundo hijo para Adara, tras haber sido madre junto a su ex, Hugo Sierra. Pero todo esto queda paralizado tras haber comprobado que Adara ha repetido su modus operandi cuando rompe con una pareja, que pasa por borrar todo lo que le une virtualmente a su novio, para así marcar un punto de inflexión en su vida.

Ahora, en el perfil de Adara Molinero en redes sociales no hay rastro de los días felices con Rodri. Tampoco quedan las románticas fotografías con las que amenizaban las jornadas a sus fans, ni los tiernos mensajes que se dedicaban o esas instantáneas en las que hablaban de sus planes de futuro. Ahora no hay nada. Adara lo ha borrado todo y sus más de 800.000 usuarios han sido testigos de cómo en un arrebato su pasado ha quedado en el olvido.

Pero lo mismo ha hecho Rodri días después en su propio perfil de Instagram, eliminando toda mención a Adara, aunque optando por una opción intermedia que las deja invisibles, aunque no las borra del universo virtual. Con ello desea dejar claro no solo que ha roto su relación, sino también que cierra la puerta a una posible reconciliación, aunque en anteriores ocasiones ya se mostraron ambos firmen en su determinación de deshacer su vínculo, emprender una nueva vida en solitario y tratar de buscar la felicidad por separados, tras superar el duelo que supone su ruptura. Algo que parece que ya han adoptado y es que ya se han dejado ver en público en su nueva rutina, en la que la otra parte ya no forma parte. Eso sí, por el momento han preferido no hacer declaraciones al respecto, dejando que el tiempo pase y sea el que decida sobre el devenir de sus asuntos amorosos, los cuales les vuelven a incluir en el mercado de solteros. ¿Sera una ruptura definitiva o solo un nuevo intento de separar sus caminos?