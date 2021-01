María Galiana, actriz que da vida a Herminia en ‘Cuéntame cómo pasó’, tuvo que ser socorrida por la UME a su llegada a Madrid. La llevaron «a la sillita de la reina» hasta su hotel. Así lo cuenta Imanol Arias

La actriz María Galiana, conocida por todos por interpretar a la abuela Herminia de ‘Cuéntame cómo pasó’, ha tenido que ser auxiliada por los militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias) a su llegada a Madrid. La intérprete llegó a la madrileña estación de trenes de Atocha en la mañana de este martes, pero las peligrosas placas de hielo que se han acumulado en la capital tras el devastador paso de Filomena le impedían caminar sin riesgo a sufrir una aparatosa caída. En una jornada en la que los servicios de emergencia han atendido a más de 2.000 personas -50 caídas a la hora- solo en Madrid, no es de extrañar que María Galiana haya tenido que ser socorrida y llevada en volandas por cuatro soldados hasta su hotel, tal y como ha confesado el actor Imanol Arias en la presentación de la nueva temporada de la serie de TVE.

Vídeo: Gtres

“A ella todo el mundo la quiere porque ella es Herminia”, comentaba entre risas Imanol Arias en la presentación de la serie de ficción histórica española. El actor no tuvo reparos en explicar que su compañera de reparto viajaba desde su Sevilla natal hasta Madrid en AVE, cuando se percató de que estaba “incomunicada” al no poder regresar a su casa. Por fortuna, miembros de la UME no han dudado en coger en brazos entre cuatro soldados para llevarle a un hotel cercano: “Ayer María Galiana llegó en AVE a Madrid. Había una nevada inmensa. No podía ir a su casa, porque su casa estaba incomunicada, entonces decidió hospedarse en un hotel. ¿Quién la llevó? La UME, a la sillita de la reina”, decía entre bromas el actor, despertando la simpatía de los presentes. “La cruzaron todas las estatuas gordas esas que hay, la calle y la dejaron allí en el ‘Only You’ a ella como una señora. Porque a ella no le echa bronca nadie, a ella todo el mundo la quiere, porque ella es Herminia de ‘Cuéntame’”, sentenciaba.