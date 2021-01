Charlamos con la actriz Azucena de la Fuente sobre su exitosa carrera, quien, además, nos desvela los cambios que llegan a los Premios Goya tras el covid.

Azucena de la Fuente cuenta con una extensa carrera y un enorme talento. Prueba de ello que su último galardón sea Premio PRENAMO a su Trayectoria Profesional, no obstante, no son sus únicos logros. Ni mucho menos. A lo largo de su vida ha trabajado con grandes actores, es miembro de la Academia del Cine y, además, conoce todos los detalles de la próxima gala de los Premios Goya. Ahora se estrena en la serie ‘Servir y Proteger’ y hemos charlado con ella.

PREGUNTA: Lo primero de todo, Azucena, enhorabuena por su último galardón, el Premio PRENAMO a su Trayectoria Profesional. Cómo se siente, cómo es recibir un premio avalado por el Ministerio de Cultura de España.

RESPUESTA: Muchas gracias. La verdad es que me siento muy satisfecha y feliz. Además, que el Premio Prenamo esté avalado por el Ministerio de Cultura es señal de garantía de calidad. Es como si la vida me hubiese traído este gran reconocimiento para cerrar una etapa y dar un salto cuántico hacia la siguiente.

PR: Hablando de etapas, Azucena, ¿cómo se imaginaba el mundo de la interpretación cuando estudiaba Arte Dramático y Danza en RESAD?

R: Mucho menos técnico y mucho menos exigente. La disciplina, la perseverancia y la paciencia, son valores imprescindibles en esta profesión.

PR: ¿Cuáles son las rosas y espinas de una carrera, la de la interpretación, como la suya?

R: Las rosas son poder cumplir mi sueño, ayudar a contar historias que emocionan e inspiran al público. A lo que se añade desarrollar una capacidad para trabajar con equipos humanos y personas muy heterogéneas y con personalidades diversas. Me encanta también la parte de glamour, de hacer alfombras rojas, recoger premios y honores. Así como la vertiente de promoción de los trabajos en los medios.

En cuanto a las espinas, yo diría que como los actores y las actrices somos vocacionales entender el tema del rechazo cuando a uno no lo eligen para un reparto tiene un aspecto con el cual hay que empatizar. Por muy complicado que sea a veces hay que darse cuenta de lo que depende de uno y de lo que no. De mí depende hacer mi trabajo con consciencia y con amor. En una palabra, acercarme a la excelencia en la medida de mis posibilidades.

PR: Televisión, cine, teatro; ¿dónde se siente más cómoda?

R: Me gusta ser canal de personajes en cualquier formato, ya sea televisión, cine, teatro, incluso radio y publicidad. Trabajé en estos otros dos entornos; en RNE-1 leyendo relatos y protagonizando un serial radiofónico. Cada medio tiene unas características técnicas a las que hay que adaptarse. Pero la base, la estructura del trabajo de preparación del personaje es común a cada uno de ellos. Me divierto en todos.

PR: ¿Qué proyecto de todos los que ha realizado hasta ahora es el más especial para usted? ¿Por qué?

Me siento muy agradecida a todas y todos los guionistas, directores de castings, directores y productores con los que he tenido la suerte de trabajar. Cada proyecto es especial por razones distintas. Condicionadas a las circunstancias personales y/o profesionales que estás viviendo en ese determinado momento.

Proyectos que me han marcado “Muerte en Granada”, también conocida por “The Disappearance of Garcia Lorca”, del portorriqueño afincado en Hollywood, Marcos Zurinaga. Fue un hito en mi trayectoria. Porque constituyó mi primera gran película en inglés, con Andy García, con quien cinco años antes había soñado con trabajar.

PR: Hace escasos meses estrenó en el Teatro Cervantes de Valladolid, su ciudad, ‘Si vienes… te lo cuento’. ¿Cómo es este espectáculo?

R: ‘Si vienes… te lo cuento’ es un One Woman Show. Un espectáculo unipersonal al mismo tiempo que polifacético. Es una reivindicación del Arte, de la Cultura y de la Naturaleza. En él muestro una gran variedad de registros a través de los personajes que interpreto en tres idiomas; castellano, inglés y francés y que también cantan. Para mí es un vehículo que me permite expresarme libremente. Me siento muy agradecida a Asier Etxeandía porque me animó a hacerlo.

PR: Le hemos visto también en la pequeña pantalla en la serie, entre otras muchas, ‘Al Salir de Clase’. ¿Cómo vivió aquel boom televisivo?

R: Muy intensamente. Recuerdo que ensayaba concienzudamente en casa con cámara cuando era raro tener una cámara. El trabajo que hice con mi personaje, Marisol Garrido, me proporcionó una nominación a los premios de la Unión de Actores, que me hizo mucha ilusión. En cuanto a popularidad… todo el mundo me reconocía por la calle, en el banco, en los restaurantes, etc. Si iba a un festival de cine a la puerta del hotel había numerosas personas que me paraban a pedirme autógrafos, a preguntarme sobre la serie.

PR: Enhorabuena, Azucena. Debe ser muy gratificante. Actualmente se ha hecho un reencuentro entre los personajes de la mítica serie ‘Física o Química’, de grupo AtresMedia, ¿cree que sería también posible un reencuentro de ‘Al Salir de Clase’? ¿Le gustaría?

R: Gracias. El próximo año 2022 se cumplirá el 25 aniversario del estreno. Sería muy bonito reunirnos de nuevo todos los actores y actrices, y los equipos técnicos que pasamos por la serie.

PR: Y, ¿cómo es trabajar con Elsa Pataky?

R: De trato muy fácil. Al mismo tiempo que muy despierta y tenaz. Siempre ha tenido las cosas muy claras.

PR: Ha compartido también reparto con otras estrellas de Hollywood, cuéntenos cómo es trabajar en América.

R: Es divertido, exigente, creativo… Hay que estar muy atento y tener paciencia con las dimensiones de la ciudad y el timing.

PR: Usted está dentro de la Academia de Cine Español, en pocos días se anunciarán los premiados a la Gala 35 de los Premios Goya… ¿Tiene preferencias o apuestas?

R: Sí, claro. Pero precisamente porque pertenezco a la Academia de Cine prefiero ser discreta en esta cuestión.

PR: Esta edición se celebrará el día 6 de marzo en el Teatro del Soho Caixabank, en Málaga, con la presentación y dirección de Antonio Banderas y María Casado. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Cómo cree que se celebrará esta edición condicionada por la Covid_19?

R: La sede principal será en el Teatro Soho de Málaga. Habrá dos subsedes paralelas, una en Madrid y otra en Valencia con la que se hará una conexión en directo para inaugurar este año de homenaje a Berlanga. En lo que concierne a la alfombra roja será muy limitada. El aforo será reducido en todas ellas y con todas las medidas de seguridad.

PR: ¿En qué proyectos le veremos, Azucena, durante este año 2021?

R: Muy pronto en la serie de TVE1 “Servir y Proteger”. Los capítulos que grabé van a emitirse a finales del mes de enero. Me ha hecho mucha ilusión trabajar de nuevo con los productores de “Al salir de clase”. Tendremos el estreno de la película “Lluvia y ceniza”, dirigida por Fernando Merinero. Que se exhibió en la MUCES (Muestra de Cine Europeo en Segovia) con mucho éxito de crítica y público. Y, por último y no menos importante, estoy pendiente de girar con “Si vienes…te lo cuento”. Y ojalá me llamen para otros proyectos y se concreten.

PR: Cuestionario rápido a Azucena de la Fuente:

Película favorita: ¿Tengo que elegir sólo una? Hay tantas… La última que he visto, además de las de los Goya, es “Mank”, un biopic sobre Mankiewicz el guionista de “Ciudadano Kane”. Me ha encantado.

Obra teatral favorita: “Nora. Casa de muñecas”, de Ibsen. Bueno, también me gusta mucho “La casa de Bernarda Alba”.

Su serie de televisión que ve una y otra vez: Ahora no estoy enganchada a ninguna serie.

Un sitio para perderse: La Naturaleza en Argentina. Y Griffith Park en Los Ángeles, California.

Un sitio para desayunar: Mi casa.

Si no viviera en España, dónde sería: Malibú, California, en EE.UU. Preferiblemente junto al mar u océano.