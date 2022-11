Shakira y Piqué querían evitar a toda costa llegar a juicio, un deseo que por fin se ha hecho realidad. Los representantes de la artista y su ex se han reunido en varias ocasiones con ellos, aunque muchas más solo sus letrados, quienes no dejan de estar en contacto para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ninguno de sus clientes se lo están poniendo fácil, pues tienen muy clara su postura y no darán su brazo a torcer con el otro. Al menos de momento. Había sonado con fuerza que podría tener lugar un juicio contencioso, pero han pactado antes de que ese momento llegue: no habrá juicio, por lo que ambas partes respiran tranquilas. Sería tedioso, largo y no ayudaría en absoluto a su día a día, por lo que no es una opción que se contemple.

Así lo asegura ‘Vanitatis’, medio que explica que los defensores de Shakira y Piqué saben a la perfección lo complicado que será llegar a un acuerdo, aunque estén de acuerdo en que no haya juicio. La cantante quiere vivir en Miami y Piqué en España, lo que separa sus planes de manera radical. Se desconoce todavía si la hoja de ruta del catalán cambiará a partir de ahora y es que este jueves 3 de noviembre fue el día en el que anunció su retirada. El futbolista cuelga las botas y deja atrás su carrera en el campo, aunque todavía no ha contado qué espera de su futuro profesional a partir de ahora.

De momento, los abogados de una parte y la otra se siguen reuniendo de forma habitual, encuentros en los que no siempre están presentes sus clientes. El objetivo es llegar a un punto en común y que sea pronto, pues dilatarlo más solo puede traer problemas. Harán todo lo posible por los dos niños de la ya extinta pareja, relación que acabó hace meses y que ha dado un giro radical. Piqué ya tiene un noviazgo muy sólido con Clara Chía, con la que se deja ver en la ciudad condal con total normalidad y con la que viaja fuera de España presumiendo de complicidad.

No ha sido fácil para ninguno de ellos llegar a este punto. Shakira ha tratado de refugiarse en la música, trabajo que le ha permitido confesar sus sentimientos sin necesidad de nombrar a su ex. Hablamos de la canción ‘Monotonía’, tema musical en el que habla de su ruptura y de las razones de la misma, el cual por cierto ya ha logrado 83 millones de visualizaciones en el canal de Youtube en solo dos semanas. Estos datos dejan ver que ambos triunfan a nivel profesional y es que Piqué, a pesar de su retirada, continuará trabajando en sus empresas, las cuales además son muy rentables.