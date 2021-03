Isabel Pantoja y sus abogados tratan de hacer frente a una de sus deudas y yan han dado un paso al frente: un acto de conciliación.

Isabel Pantoja hace tan solo unos días se confesó en exclusiva con la revista SEMANA. La tonadillera en conversación con este medio explicó que creía que su hijo Kiko Rivera estaba levantando tal polvareda por dinero, una acusación tras la que el DJ la llamó ruin y rastrera. Días después de esto, vuelve la cantante a acaparar todas las miradas. Esta vez el motivo es su deuda con la quiosquera a la que presuntamente debe 76.000 euros, una deuda que contrajo con ella hace siete años y que ha acabado en los juzgados. Precisamente este asunto tiene una novedad, ya que este martes será el día en el que los abogados de la artista den un paso al frente, tal y como ha explicado Antonio David Flores en ‘Sálvame‘.

«El abogado de Isabel Pantoja y el abogado de la quiosquera se van a encontrar en Chiclana. Va a haber un acto de conciliación, van a negociar esa cantidad que le reclama de 76.000 euros. Ninguna de ellas están obligadas a aparecer allí«, ha dicho el colaborador del programa vespertino. De este modo, queda claro que Isabel Pantoja y sus defensores tienen la plena intención de negociar y que como dice el refrán la sangre no llegue al río. A pesar de que en el pasado a Loli, la quiosquera y a Isabel, les unía una férrea amistad, el hecho de que Isabel no le devolviera supuestamente este dinero, le llevó a denunciarla. Han sido amigas durante más de 40 años y por ello desea que todo se arregle y cada una pueda seguir con su vida, eso sí, con las cuentas saldadas.

Este escenario evidencia que a Isabel Pantoja no solo le ahogan las deudas con Hacienda o con su hijo Kiko Rivera, también con personas de su pasado. Aunque la cantante no se ha pronunciado y sigue en Cantora, donde se refugia junto a Agustín y su madre, son muchas las voces que apuntan a que su situación económica no es ni mucho menos positiva. Isabel lleva muchos meses sin trabajar en televisión y, por el momento, se desconoce cuál será su próximo proyecto en la pequeña pantalla.

Este fin de semana se descubrió la otra amistad de Isabel que se había hecho añicos. La bonita relación que existía entre Luis Rollán y Pantoja, a la que ella llamaba «su comadre», había saltado por los aires. Un desencuentro que hizo público el periodista en ‘Viva la vida’, lo que llevó a ambos a copar titulares horas después. Aunque Isabel no se ha pronunciado sobre ello, sí lo ha hecho Isa Pantoja: «Cuando he tenido conflictos con terceros los he resuelto por mi cuenta. Ellos los han elegido y pueden de igual manera resolver sus problemas. No me tengo que hacer cargo de absolutamente nada». Así se trataba de desvincular y es que la joven considera que ya tiene suficientes frentes como para sumar uno más.