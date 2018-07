¿A quién ha dedicado Chabelita Pantoja su último tatuaje?

No te imaginas a quién dedica Chabelita Pantoja su último tatuaje. ¡Pista! No es a ningún miembro de su familia. ¿Quién ha sido el afortunado?

Chabelita Pantoja no deja de sorprendernos. La hija de Isabel Pantoja está siempre protagonizando momentos de la actualidad rosa, ya sea por sus últimas salidas nocturnas como los problemas con sus parejas. Tras la ruptura con el padre de su hijo, Alberto Isla, la joven ha querido dar un giro a su vida haciéndose otro tatuaje.

Sí, sí, otro. Todos conocemos la afición de Chabelita Pantoja por los tatuajes, pero no sabíamos que su obsesión le iba a llevar a dedicarle uno ¡¡¡a su cantante favorito!!! Ella misma ha explicado el motivo que le ha llevado a tomar esta decisión a través de un vídeo en Instagram.

“Chicos, el tatuaje que me he hecho lo que pone es Amuel, un cantante que me gusta muchísimo, por si queda alguna duda todavía por ahí”, ha desvelado en un vídeo en su Instagram Stories. Parece que su prima Anabel Pantoja se ha quedado con dudas y le ha dicho a Chabelita que no sabe quién es ese cantante.