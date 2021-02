Kiko Rivera se volvió a sentar este domingo en ‘Sábado Deluxe’ para volver a hablar de los problemas que tiene con Isabel Pantoja y la herencia

Sin lugar a dudas, la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está más candente que nunca. Este domingo, el DJ se volvió a sentar en el plató de ‘Sábado Deluxe‘ para anunciar que había puesto a la venta su parte de Cantora, la finca que ha dividido a la familia y en la que actualmente reside la tonadillera junto a su madre, Doña Ana, y su hermano, Agustín Pantoja. Además, Kiko ha destapado que desconoce donde están grandes cantidades de dinero y denuncia la pérdida de este dinero.

Según Kiko Rivera, descubre que faltan más de dos millones de euros, concretamente 2.619.284 €, de la herencia de su padre Paquirri. Según él mismo asegura, este dinero ha desaparecido. El DJ confiesa que no se ha cumplido la voluntad de su padre. pero que va a ir a por todas aunque se haya dado cuenta tarde: «Él quería que sus hijos fueran sus herederos universales».

Kiko Rivera asegura que le faltan más de dos millones de euros

«Yo ya dije que me faltaban entre dos y tres millones de euros y ya se ha demostrado que no mentía«, asegura Kiko en la entrevista que ha concedido de nuevo a ‘Sábado Deluxe’, y que le costó un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban. La ‘princesa del pueblo’ no entiende el comportamiento que está teniendo Kiko con su madre. Belén cree que Kiko no está siendo justo con Isabel Pantoja. “¿Le vamos a dar ahora el diploma a la madre del siglo? Estoy harto de que justifiques a mi madre”, le responde el DJ con cierta ironía.

La de Paracuellos del Jarama y el marido de Irene Rosales han protagonizado un fuerte desencuentro a raíz de la defensa de la de ‘Sálvame’ a la cantante. «Veo fatal lo que ha hecho tu madre. Hay cosas de la intimidad de una familia que no diría. Tengo que hacerte una pregunta: ¿Ha hecho tu madre algo bueno por ti en tu vida?«, decía la colaboradora bajo la atenta mirada de Kiko Rivera y el resto de colaboradores que se encontraban en el plató de televisión.

Estas son algunas de las anécdotas que contó el DJ

De hecho, Kiko Rivera contó varias anécdotas con la que quería dejar constancia de que su madre no era la mejor y no dudó ni un momento en hacerlas públicas. Kiko, harto de que Belén defendiera a la tonadillera, expuso algunos momentos que él mismo ha vivido donde demuestra que su madre no estaba ahí siempre para él.

Según Kiko, él asegura que ve a «dos Isabel Pantoja». «No voy a hablar de mi madre, porque es prácticamente inexistente. Hay una Isabel Pantoja de la Moraleja, todo es felicidad, rodeada de amigos, amigos que han ido desapareciendo todos. Y una Isabel cuando entra en cantora, Cantora es su tumba, para ella puede llegar a ser peor que la cárcel», confiesa.