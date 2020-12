José Ortega Cano acaba de cumplir 67 años y lo ha hecho rodeado de sus seres más queridos. Pero ¿cuáles son los deseos que cumple este año?

Este miércoles 23 Ortega Cano cumplió 67 años y lo hizo rodeado de sus seres más queridos. El diestro, su esposa, Ana María Aldón, y su pequeño salieron a comer para celebrar este día especial, no obstante, no fue el único encuentro familiar que tuvo. También vio a sus hijos, José Fernando, a través de una videollamada muy especial y a Gloria Camila físicamente, según aseguró él mismo ante los periodistas. El torero estrena cifra y con ello pide tres deseos que podrían dulcificar el momento que está viviendo. Y es que, a pesar de que ciertos planos sí le sonríen, hay tres asignaturas que José Ortega Cano tiene pendientes. La primera de ellas la duda que sobrevuela sobre su relación con su mujer, pues hay rumores de crisis entre ellos, la segunda Michu y sus polémicas declaraciones sobre su familia y la tercera y no menos importante la recuperación de su hijo.

Aunque los dos han negado por activa y por pasiva que su historia no funcione, Ortega Cano y Ana María no están contentos con los rumores de separación entre ellos. De hecho, ella ha querido dejar claro en su nuevo puesto como colaboradora en ‘Viva la vida‘ que su marido está de acuerdo con su nuevo trabajo, a pesar de las informaciones que apuntaban a que él no quería que Aldón trabajara. Están felices el uno al lado del otro y la mayor prueba ha sido que el día de su cumpleaños el mejor modo de celebrarlo sea estar juntos y en familia.

Otro de sus deseos, sin duda, acabar con las guerras que existen con Michu. La pareja de su hijo hace tan solo unos días concedió una entrevista que dejó perplejo a todo el mundo y en ella aseguró que su cuñada, Gloria Camila, le había negado dinero para que su sobrina comiera, unas palabras que la influencer negó por completo. Aunque también hizo referencia a Ortega Cano, sobre él habló bien, eso sí, aseguró que le prestaba dinero a escondidas de su entorno. Días después de que se hiciera público este cisma familiar, Ortega Cano ha templado los ánimos y ha asegurado que todo está bien entre ellos. «Yo mantengo con ella comunicación. Todos nos arrepentimos de algunas decisiones después de haberlas tomado. En fin, estamos bien», ha dicho Ortega Cano.

Su último ruego para su nuevo año no es otro que conseguir la recuperación de su hijo, al igual que también lo desea con todas sus fuerzas Gloria Camila. Padre e hija quieren que José Fernando cuanto antes esté junto a ellos y que sobre todo lo haga estando bien, ya que, aunque mantienen contacto continuamente, lo más importante ahora es su bienestar. Tras un año cuanto menos diferente, los Ortega Cano están deseando pasar las Navidades juntos y alejados de cualquier polémica.