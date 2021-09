Alba Carrillo ha explicado qué ha pasado con Santi Burgoa para que su historia de amor llegase a su fin por sorpresa. Eso sí, deja claro que aún le quiere y espera que puedan hablar tranquilamente sobre lo que les ha separado

Alba Carrillo, más tranquila, ha tenido oportunidad de desvelar qué ha sucedido realmente entre ella y Santi Burgoa para contextualizar el final de su historia de amor tan solo dos años y medios después. Confirmó los rumores existentes al asegurar, en medio de una boda y presumiendo de look y sonrisa, que estaba “soltera otra vez”. Después se impuso el silencio e incluso llegó a amenazar a todos con emprender acciones legales a aquellos que den por cierto las especulaciones de que ha sido desleal con “una conocida persona de Mediaset”. Ahora, ya sentada entre amigos en su programa, ‘Ya es Mediodía Fresh’, ha explicado sin reparos qué ha determinado que su romance con el periodista llegase a su final de manera precipitada, tras un verano algo convulso entre ellos.

Alba Carrillo no está triste o al menos esa es la impresión que desea transmitir al público. Tiene asimilado su nuevo fracaso sentimental y eso que hace tan solo un mes declaraba su amor por Santi Burgoa a los cuatro vientos, feliz por haberle elegido como compañero de vida. Al comenzar a explicarle a Sonsoles Ónega y al público lo que ha sucedido entre ellos, Alba Carrillo ha comenzado queriendo dejar claro que, en esta ocasión, no tendrá problemas con el presentador de Telemadrid por la custodia de sus mascotas: “Los perritos son míos, están a mi nombre, un problema menos”, decía a modo de broma para relajar el ambiente.

La exmodelo no se sentía con fuerzas para hablar de la cuestión en público, motivo por el que trató de cogerse unos días libres y así no tener que dar la cara tras saltar la noticia. Finalmente recapacitó al hablar con su padre, quien le hizo entender que no había hecho nada malo, que su vida continúa y que su madre, Lucía Pariente, ahora concursando en ‘Secret Story’, le necesita en plató defendiéndola. Y así ha hecho. Eso sí, antes debía confesar qué ha pasado con Santi Burgoa para poder centrarse en su nueva vida, ahora sin la compañía del periodista.

Un verano repleto de crisis para Alba Carrillo y Santi

“Este verano he roto varias veces, pero no ha trascendido”, reconocía Alba Carrillo, que con ello dejaba entrever que en los últimos meses las cosas con Santi Burgoa habían dejado de fluir, estaban estancadas, y antes que darse un tiempo para recapacitar han optado por disolver su unión y atesorar el cariño que aún se profesan. Y es que este es uno de los puntos que la exmodelo ha querido dejar bien claro, que no ha sido una ruptura traumática cargada de reproches y rencores, como así le ha sucedido en sus anteriores relaciones sentimentales. “Le quiero muchísimo, es una persona muy importante, lo ha sido y espero que lo siga siendo. Ahora mismo estoy un poco enfadada, sino no lo hubiéramos dejado, pero en cuanto podamos hablar, normalizaremos y va a ser una persona importante en mi vida. Le agradezco muchísimas cosas, pero en la vida las cosas cambian y no pasa nada, hay que evolucionar como pareja, pero no como personas”, sentencia la colaboradora, que ya ha asumido su soltería.