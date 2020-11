Edad: 19 años

Altura: 1’76

Estudios en curso y/o cursados: bachillerato(actualmente)

Idiomas: Inglés y francés.

Hobbies: Para quitar estrés acumulado mi método es ir de compras,no hay otra forma.Me gusta patinar y bailar es mi perdición.

Defínete en tres palabras: Espontánea,supersticiosa y sencilla

Dinos tres curiosidades sobre ti: -Cuando estoy nerviosa ,me tiemblan las piernas como si me hubiera dado la electricidad(aún no sé como disimularlo). No puedo ver algo mal puesto o que no esté derecho,junto a algo que si lo está.Como por ejemplo: abrir una bolsa de patatas por el lado que no es! , me da rabia..

Personaje público o de la historia que admiras más y por qué: Tengo unas cuantas pero mi favorita es Marilyn Monroe. Tuvo una infancia muy dura sin embargo eso no la frenó para trabajar duro,querer aprender siempre y convertirse en el mujeron que fue.

Referente en el mundo «miss» y por qué: Zozibini Tunzi, la mujer a la que la gente me ve tanto parecido(será en el blanco de los ojos🤓). Me inspiró mucho en el minuto de oro y no porque se dirigiese a las niñas de raza negra si no porque por encima de eso,hablaba de quererse a uno mismo antes que a nadie,de valorar y mimarse.Creo que es la única manera,acompañada de la

suerte en el que alguien puede llegar a donde se proponga. Y la segunda y la última es Zuleyka Rivera. Ambas me transmiten un porte, una naturalidad, una sencillez y un mensaje de amor propio en cada cosa que hacen increíble (independientemente de cómo lo haga cada una)..