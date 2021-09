Kiko Rivera, Anabel Pantoja y Chabelita Pantoja están haciendo uno de os viajes más amargados de su vida para despedirse de su abuela

Este miércoles hemos amanecido con la triste noticia de la muerte de Doña Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja. La matriarca del clan ha fallecido a los 90 años de edad tras una larga enfermedad. La noticia les ha pillado por sorpresa a todos. Sobre todo a Kiko Rivera y Anabel Pantoja, que se encontraban en ‘La Graciosa’, lugar donde este viernes está prevista la boda de Anabel con Omar Sánchez. Mientras que Chabelita Pantoja se encontraba volando con destino a Lanzarote, el resto de familiares ya se encontraban en la isla canaria. Mucho se ha hablado de si Kiko viajaría o no a Cantora o incluso de si Anabel cancelaría o no la boda. Todos los planes han seguido adelante y la colaboradora de televisión ha decidido seguir con la fiesta de su boda; mientras que Kiko Rivera ha puesto rumbo a la Península. No lo ha hecho solo. Junto al hijo de la tonadillera también están viajando (en este mismo momento) la propia Anabel, Chabelita Pantoja y Raquel Bollo.

Kiko Rivera ha dudado de si viajar a Cantora o no: finalmente ha decidido que sí

No está siendo un viaje fácil para ellos, ya que incluso no había un vuelo directo a Sevilla, por lo que han tenido que comenzar un periplo que durará hasta altas horas de la madrugada. El primer paso ha sido coger un ferry desde ‘La Graciosa’ hasta Órzola, en Lanzarote, donde un coche les estaba esperando para llevarlos directamente al aeropuerto. Todos viajan en un vuelo regular con destino Gran Canaria. Debido a la actual situación y que todo ha sido repentino, no han podido tener acceso a ningún vuelo directo hasta Sevilla, por lo que tienen que hacer escala.

Tal y como ha podido saber SEMANA, a las 18:15 (hora canaria) volaban desde Lanzarote con destino a Gran Canaria. La hora prevista de la llegada es a las 19:00 horas. En el aeropuerto tendrán que esperar una hora y 20 minutos (una larga espera) para poner rumbo a Sevilla a las 20.20 horas. Será a las 23.30 horas (ya hora de la Península) cuando aterricen en la capital hispalense y un coche les esté esperando para ir directamente o bien al tanatorio de Jérez, donde tiene lugar la despedida de Doña Ana, o a Cantora, donde toda la familia espera reunirse en estos momentos tan delicados.

Calculando que aproximadamente desde Sevilla hasta Jérez hay sobre una hora y 20 minutos de viaje en coche, los nietos de la fallecida no podrán llegar hasta pasadas la 1 de la madrugada después de un largo viaje que jamás olvidarán. Aún así, quieren hacer todo lo imposible para estar cerca de los suyos en estos momentos tan complicados. A pesar de sus diferencias y de los enfrentamientos hasta hace unas horas, el clan Pantoja hace «piña» tras la muerte de Doña Ana.