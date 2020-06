Se llama Eloise de Orange-Nassau y es sobrina de los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. Es la mayor de los tres hijos del príncipe Constantin, hermano menor de monarca, y la princesa Laurentien de Holanda, y ostenta los títulos de condesa de Orange-Nassauy señora de Amsberg. También es nieta de la princesa Beatriz, exreina de los Países Bajos, por lo que ocupa actualmente el quinto puesto en la línea de sucesión al trono. Así pues, ‘pedigrí’ le sobra. El caso es que la joven, que ha cumplido los 18 años el pasado 8 de junio, ha decidido dar un paso al frente y mostrarse tal cuál es ante el mundo. ¿Cómo? Joven de su tiempo, lo suyo son las redes sociales, y entre ellas Instagram, perfecta para ofrecer el perfil más atractivo e incluso ‘posturear’ si es necesario.

Esto ha llamado poderosamente la atención, pues la Familia Real holandesa tiene prohibido utilizar estas redes sociales de manera particular o privada y suelen ser muy celosos con todo lo que se pueda publicar que sea ajeno a sus labores públicas. Por lo que se ve, la norma no escrita no atañe a los miembros de la familia del rey. De momento, Eloise es la primera y única que se ha atrevido a adentrarse en el intrincado ámbito de Internet… y además no le va nada mal.

La joven abrió su cuenta en Instagram en mayo de 2018, es decir, cuando todavía era menor de edad. En estos dos años ha publicado (a fecha de hoy) 73 posts, lo cual indica que tampoco es demasiado activa, pero presume de más de 78.000 seguidores (y subiendo sin cesar), lo cual la convierte en una incipiente ‘influencer’. Su cuenta es pública, abierta a cualquiera que quiera conocerla un poco más de cerca, y su lema es bastante significativo: «Mucho amor».

El contenido de sus fotografías suele ser ella misma. Y la moda ocupa un lugar preferencial. Sin duda Eloise es coqueta y no se averguenza de ello. Todo lo contrario. Tiene un apartado dedicado a sus ‘outfits’, sus modelitos, y posa al estilo de todas las ‘influencers’ que ya conocemos con profusión de ‘selfies’. Pero, claro, no todas son sobrinas de un rey. Según declaró al diario NOS Jeugdjournaal, «solo quiero mostrar a la gente que puedes ser tú mismo».

Dicho y hecho. Eloise de Orange aparece casi siempre muy sonriente, natural, positiva, vestida a la moda juvenil… Aunque ella es la protagonista absoluta, también hay algunos posts con amigas e incluso con su hermano pequeño, Nicolás. Y demuestra una fuerte personalidad, gracias a la cual en ocasiones no ha dudado en responder a algún ‘hater’ entre los comentarios. Cuando subió una foto de su graduación, algunos dudaron de que lo hubiera logrado por ella misma y Eloise les respondió claramente: «Les dije que cuidaran sus palabras. Mucha gente dice que no debería prestar atención a los comentarios negativos, pero pensé, voy a hacerlo porque cada vez que haya algo bueno, siempre habrá algo que supuestamente hemos hecho mal».

Eloise asegura que cree que se la percibe como «una persona auténtica y abierta. Creo que es divertido que sea una de las pocas personas de mi familia que tiene una cuenta pública. Creo que a mucha gente le gusta ver eso, oh, es una chica normal. Quiero volcar un poco de energía postiva. Me lo paso bien. Sé positivo y estarás bien».