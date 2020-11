El cómico El Monaguillo quiso compartir uno de los momentos más emocionantes de su carrera, al recibir la visita de la Reina Letizia y poder charlar con ella. La foto ha generado tanta polémica que se ha visto obligado a borrarla, muy cabreado

El cómico popularmente conocido como El Monaguillo ha desatado una tormenta mediática y viral con tan solo una foto. Sus comentarios y chanzas no siempre son bien entendidas por el público y no pocas veces ha herido sensibilidades con su particular sentido del humor. Sin embargo, esta vez la fotografía que ha publicado el cómico y que tanto revuelo ha generado parece que tan solo le ha cabreado a él mismo, dado que tan solo unas horas después de compartirla con sus seguidores en sus distintas redes sociales ha decidido eliminarla.

El humorista compartía escena con la mismísima Reina Letizia, quien había acudido a verle en directo a una de sus actuaciones y tras la función no dudaron en hacerse una foto juntos. La imagen no era actual, algo que ya advertía el propio cómico, que dejaba claro que era de “hace años”. Una instantánea que ha traído mucha cola en las redes sociales, donde se vivió un auténtico fenómeno de masas gracias a los comentarios que generó y que parece que no fueron del agrado de El Monaguillo, que harto de leer lo que sus seguidores escribían decidió darle a botón de eliminar y dejar de acaparar todas las miradas y chanzas.

“Qué buen rato y qué buena charla de cine y radio tuvimos. Me contó que me escuchaba y le gustaba lo que hacía en radio y televisión, viniendo de ella que es una apasionada de la comunicación y el cine, me cargó las pilas”, comenzaba a contar El Monaguillo, ilusionado por la ilustre visita que recibió “hace años” en una de sus actuaciones en el teatro. Con el paso del tiempo, el cómico ha querido rememorar ese triunfo personal y profesional, alabando la figura de la consorte real y lo feliz que le hizo saber que ella se declarase fan de su trabajo: “Recuerdo ese día con cariño. Gracias, doña Letizia”, remataba como acompañamiento a una fotografía en la que aparecían ambos muy sonrientes.

Los comentarios que le han hecho estallar

El Monaguillo no se ha tomado a bien la repercusión que su instantánea con la Reina Letizia ha tenido entre sus seguidores. No es que recibiese demasiadas críticas, pero sí que ha sido objeto de chanzas y bromas que le han dejado en mal lugar. “Estabas como un rey” o “Ahora vas a ser el Monarquillo”, o “El futuro de la monarquía estuvo en tus manos” o “A partir de ahora tendremos que llamarte majestad” o “Seguro que te hiciste un par de cubatillas con ella y todo”, son algunos de los mensajes jocosos que sus seguidores le dejaron en su polémica foto. Aun así, también los hubo que vieron motivo de crítica a su instantánea con la Reina Letizia por simpatizar con la Monarquía en tiempos convulsos, cuando sus movimientos están siendo analizados con lupa por los supuestos devaneos del Rey Juan Carlos y su familia.

Es quizá este el motivo que empujó a El Monaquillo a borrar su fotografía con la Reina Letizia, a pesar de la ilusión con la que parecía que la había compartido, pese a que no era actual. En tan solo unas horas, el cómico decidió borrar el rastro de su instantánea de la controversia tanto en su perfil de Twitter como de Instagram, impidiendo que pueda reproducirse y dejando a aquellos que no tuvieron oportunidad de verlo con las ganas en el cuerpo. Borraba esta foto para después sustituirla por un mensaje en el que mostraba su enfado por el revuelo que había generado y cargando contra aquellos que habían criticado uno de los momentos más emocionantes de su vida como artista del humor.

“Debería de haber una red social para los superdotados reyes de la moral y la ética. Los listísimos, los que todo lo saben y debes atender sus mandamientos. Debería de haber un mundo para ellos. Y que dejaran de dar por culo en este. En mi vida ya me he dejado alguno en el camino”, escribía en un primer mensaje, para después seguir ampliando su enfado en una segunda entrega: “La policía de la vida que te regaña y te dice lo que haces mal. Seguramente no sepan por dónde caminas, ellos solo quieren implantar su ley. Pues todos los que juzgáis a los demás sin saber y encima ponéis una piedra en su camino, casi siempre sois unos desgraciados”, se desahogaba El Monaguillo tras el disgusto que se había llevado al ver la acogida que su foto con la Reina Letizia había obtenido en las redes sociales. Nunca llueve a gusto de todos.