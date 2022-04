Los Reyes Guillermo y Máxima de Holanda han estado de visita por Duin, en Bollenstreek, una zona del norte del país cuyo principal atractivo son los extensos campos de tulipanes y demás bulbos de flores, lo que ofrece una estampa colorida que ha dado como resultado preciosas imágenes. Los soberanos de los Países Bajos han querido conocer en persona las distintas localidades que conforman esta hermosa región, pero se han encontrado con un inconveniente que, sin embargo, ha sido muy bien recibido por ambos y es que el viento ha querido ser protagonista de la jornada, haciendo que la reina Máxima de Holanda sufra con sus embestidas.

Fue durante su visita a Hillegom cuando los Reyes de Holanda sufrieron las consecuencias del fuerte viento que se había levantado cuando se disponían a conocer la belleza de The Tulip Barn, un campo de tulipanes diseñado estratégicamente como reclamo turístico. Un espacio en el que los viajeros pueden hacerse fotografías dignas de las redes sociales al más puro estilo influencer que, sin embargo, Máxima de Holanda no pudo disfrutar como esperaba y es que el viento no le dio tregua, impidiéndole posar como le gustaría con un look elegido para destacar sobre el verde de los campos, pincelados con colores vivos por los bulbos. La consorte llevaba un total look en tonos azules en su vestido, así como en sus zapatos y el tocado que casi sale volando por culpa del viento, despeinando su recogido, sin que ella pudiese hacer más que sonreír y mostrar su faceta más divertida ante los medios convocados.

A pesar de que la visita al The Tulip Barn haya sido algo accidentada por culpa del viento, parece que los Reyes de Holanda han disfrutado mucho de las vistas y han emplazado una nueva visita, esta vez en calidad de turistas y no de manera oficial. Así se lo ha hecho saber la propia Máxima de Holanda a Romy Ruigrok, hija de dos floricultores, prometiendo que regresarían en cuanto tuviesen un hueco en su apretada agenda para disfrutar en familia de un paseo en bicicleta, un plan especialmente recomendado para los turistas en este campo, dado que cuenta con caminos que facilitan que la cosecha no se eche a perder por el paso de personas ajenas a las labores de su cuidado.