1 Casquete de encaje

En este repaso no podemos olvidarnos del look de Máxima de Holanda a su llegada a Nueva Delhi. Lo hacía con un sugerente vestido de encaje con fondo color carne, combinado con un original tocado a juego, en el mismo tejido. Una especie de casquete desestructurado con el que la soberana nos sigue lanzando un mensaje: no hay límites para adornar su cabeza.