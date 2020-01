El día de Navidad dejaba una noticia que conmocionaba a todo el mundo: Ari Behn, exmarido de Marta Luisa de Noruega, se quitó la vida a los 47 años. Varios días después del funeral del escritor, que tuvo lugar el viernes 3 de enero en la catedral de Oslo, su hija, Leah Isadora, ho roto su silencio y ha utilizado sus redes sociales para explicar cómo se siente tras la muerte de su padre.

La hija mediana de Ari Behn y Marta Luisa de Noruega, Leah Isadora, ha hecho uso de sus redes sociales para explicar cómo se siente y para disculparse con sus seguidores por no haber hablado hasta ahora. «Siento mucho haber estado ausente durante tanto tiempo, pero ha ocurrido una tragedia en mi familia y he estado devastada. Simplemente he estado todo este tiempo con la gente a la que quiero. Espero que muy pronto pueda volver a subir vídeo», explica la joven de 14 años.

Leah Isadora tiene una cuenta de Instagram muy popular en la que muestra su pasión por el maquillaje. En ella cuelga diferentes vídeos e imágenes en los que presume de originales looks.

Horas después de su multitudinario funeral, la primogénita de los reyes Harald y Sonia de Noruega le quiso dedicar unas tiernas palabras de despedida al padre de sus hijas en sus redes sociales. «Se suponía que íbamos a estar todos juntos celebrando estas Navidades. Todos lo estábamos deseando. Estamos muy tristes y lamentando tú perdida. Ahora mismo hay un gran vacío. Nadie podrá reemplazarte. Es muy doloroso pensar que te has ido. Estamos sumidos en una profunda tristeza. Una enfermedad invisible se apoderó de ti y cada vez iba a más. Te echaremos de menos todos los día. Me siento profundamente triste porque nunca llegaste a entender lo mucho que todos te queríamos», escribía.