La relación entre Alberto de Mónaco y Chárlene está en el punto de mira desde el viaje de esta a Sudáfrica. Ahora, se aviva de nuevo la polémica

Durante los últimos meses, mucho se ha hablado de que la relación entre Alberto de Mónaco y Chàrlene no está atravesando su mejor momento. Ahora, la polémica se aviva al descubrir que la ex del príncipe monegasco, Nicole Coste (madre de Alexandre, hijo ilegítimo de Alberto) se encuentra en Mónaco mientras que la princesa se encuentra en Sudáfrica. Hace unos días, Charlène compartía en su perfil de Instagram unas fotografías junto a su marido, quien había viajado para visitarla, y en la que aparecen abrazados. A pesar de estas fotografías, los rumores de distanciamiento no han cesado. Ahora todavía más cuando se filtran las imágenes de Nicole Coste en el Principado.

La ex del príncipe Alberto se encuentra en Mónaco mientras Charlène está en Sudáfrica

En las fotos de Chàrlene y Alberto, se puede apreciar la transformación física por parte de la princesa. Todo a consecuencia de la grave infección de oídos, nariz y garganta que la mantiene desde hace casi cuatro meses en Sudáfrica, sin poder viajar y alejada de su familia. Durante todo este tiempo la esposa del príncipe Alberto de Mónaco se ha sometido a distintos tratamientos y operaciones (la última muy reciente, el pasado 13 de agosto). Hace escasos días, ha recibido la visita de su marido y sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, de 6 años. Los tres están con ella ayudándola, al menos anímicamente, en su recuperación. Pero, ¿qué ha ocurrido a la vuelta de Alberto a Mónaco?

A pesar de las fotografías, en las que intentan mostrar una cercanía, algunos medios se han hecho eco del distanciamiento entre ellos. Aún más si cabe ahora que se conoce que mientras Charlène está en Sudáfrica, la ex de Alberto sigue en Mónaco. Las primeras imágenes de Nicole Coste en el Principado de Mónaco son de finales del mes de julio, cuando acudió con su hijo Alexandre al Baile de la Cruz Roja. Fue precisamente en este baile donde también pudimos ver a la mayoría de la familia Grimaldi, con una gran ausente: Charlène, que estaba ya en Sudáfrica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @miss_nostalgiamc

Nicole Coste podría haber pasado todo el verano en el Principado

Aunque en un primer momento no se le había dado importancia a la presencia de Nicole Coste en el Principado, ahora algunos medios de comunicación se hacen eco de que la madre de Alexandre podría haber alargado sus vacaciones en el Principado. Y es que hay que destacar que Alexandre pasa todos los veranos en Mónaco y que el pasado 24 de agosto cumplió los 18 años. Una fecha muy marcada en el calendario para una madre, por lo que podría haber estado en el Principado todo este tiempo para celebrar la mayoría de edad de su hijo. Esto podría ser uno de los motivos que llevarían a la pareja a distanciarse.