Dos años después de contraer matrimonio, Louis Ducruet, hijo mayor de Estefanía de Mónaco, y su mujer, Marie Chevallier, serán padres por primera vez. «An adventure is about to begin», dicen, en sus respectivas redes sociales. O lo que es lo mismo: «Una aventura está a punto de empezar». En su post, la pareja posa junto a su mascota, que luce una camiseta con un divertido mensaje: «Pronto seré hermano mayor». La aventura es, sin duda, la mayor y más intensa que vivirán en sus vidas: la paternidad: dentro de unos meses darán la bienvenida a su retoño, que será el primer nieto de la Princesa Estefanía.

Lo cierto es que desde hace días corrían con fuerza los rumores sobre el posible embarazo de Marie Chevallier. En la última aparición de la pareja en el balcón del palacio Grimaldi en el Día Nacional de Mónaco llamó la atención el aspecto de la joven. Con algunos kilos de más y un atuendo que intentaba ocultar sus curvas, enseguida en las redes sociales empezaron a circular comentarios sobre un posible estado de gestación. Esto, sumado a que Louis estuvo muy pendiente de ella en todo momento, hizo pensar que, quizás, un bebé estaba en camino. Ahora conocemos que, en efecto, están esperando a su primer bebé.

Louis Ducruet y Marie Chevallier se convirtieron en marido y mujer el 27 de julio de 2019 en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco. Ese día, el Principado volvió a ser testigo de otra gran boda de un miembro de la familia Grimaldi. Curiosamente, el lugar elegido es muy especial para la Familia Rea monegasca: la iglesia en la que se casaron los abuelos del novio, el príncipe Rainiero y Grace Kelly el 18 de abril de 1956. Después de la de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, celebrada el 30 de junio de ese año (la boda civil de la pareja tuvo lugar el 1 de junio), fue considerada la boda del año.