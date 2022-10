La princesa Charlène de Mónaco continúa día a día avanzando en su completa recuperación tras sus graves problemas de salud. Aunque no se prodiga demasiado en actos públicos, en los últimos meses su presencia pública se ha incrementado de manera sobresaliente, lo cual es un buen indicativo de su mejoría. Su última aparición ha tenido que ver con su compromiso a favor de los animales, donde también nos ha llamado la atención su último cambio de look: ahora su pelo no es rubio platino ¡sino blanco!

La esposa del príncipe Alberto acudió a la Sociedad Protectora de Animales de Mónaco, en su nueva sede de la localidad de Eze, que acoge a perros y gatos abandonados a la espera de encontrar un hogar. La princesa está muy sensibilizada con el tema. De hecho, hace poco la nombraron presidenta de honor de esta asociación.

Durante su recorrido por el refugio, Charlène de Mónaco hizo gala de su amor por los animales. Recordemos que también está comprometida con la salvación de los rinocerontes de Sudáfrica y con la conservación de la vida marina y el medioambiente a través de la fundación que lleva su nombre.

La princesa Charlène lucía un estilo sobrio, sencillo y muy chic: un jersey negro de cuello alto con unos pantalones pitillo beige y unas bailarinas negras. Un look algo andrógino que le sienta de maravilla. Si a eso sumamos su último cambio de peinado, el resultado es óptimo.

En los últimos tiempos la exnadadora apuesta por el pelo muy corto, casi rapado. Ahora ha evolucionado del rubio platino al blanco total, apuntándose a una de las tendencias más de moda en el terreno capilar. Un maquillaje suave y sutil hacía el resto. Charlène de Mónaco tiene muy buen aspecto y poco a poco va dejando atrás un año infernal, en el que ha debido superar una grave infección de nariz, garganta y oídos, que también le afectó a su salud mental.

Hace unos días su esposo, Alberto de Mónaco, visitó España en solitario. Comió con el Rey Felipe en La Zarzuela y luego viajó a Cantabria para visitar Puente Viesgo, donde vio la Cueva de El Castillo y un futuro museo en construcción. La princesa se quedó en el Principado con sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. La cita de Charlène con España todavía está pendiente. ¡Estamos deseando verla por aquí!