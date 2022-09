Victoria Federica no está pasando por el mejor momento personal. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar cumplió hace apenas unos días 22 años, pero el inicio de esta nueva etapa no ha empezado con buen pie. Y es que apenas 48 horas después de celebrar esta fecha tan especial para ella, la joven empezó a encontrarse mal. El pasado domingo empezó a notarse mal y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia, tal y como publica Vanitatis.

La joven tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia

Después de que le realizaran algunas pruebas médicas, Victoria Federica conoció su diagnóstico. Fue intervenida de urgencias por una peritonitis y permaneció ingresada en el centro médico hasta el domingo, según explica el medio anteriormente citado. En ese momento fue trasladada a su casa, donde ha estado recuperándose de la operación, que le dejó muy dolorida.

Este intervención ha hecho que la joven pase unos días delicados, ya que ha estado bastante molesta. De esta forma, Victoria Federica despide el verano de la peor forma. Eso sí, ha pasado una época estival de lo más movida, ya que no ha habido destino de vacaciones que no haya pisado. La hemos visto en Marbella, pero también se ha dejado ver en Ibiza y Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.

No ha parado de viajar este verano: Marbella, Ibiza, Cádiz…

Ella ha preferido no decir nada en sus redes sociales sobre esta intervención. De hecho, hace cuatro días que no comparte nada en su perfil de Instagram, donde cuenta ya con más de 214.000 seguidores. Victoria Federica publicó el día de su cumpleaños unas fotos de una sesión de fotos que se hizo. Desde entonces, ha preferido no mostrar nada. Pero tiene su explicación, ya que aún se recupera de esta intervención a la que se ha tenido que someter de manera inesperada.

Su hermano Froilán reapareció este pasado 13 de septiembre por las calles de Madrid en compañía de un amigo. Este parecía estar tranquilo, lo que demuestra que su hermana podría ya estar estable y que tan solo necesite días para descansar. No hay duda de que cuando esté recuperada se dejará ver en actos públicos, como lleva haciendo desde que decidió abrir su cuenta de Instagram y convertirse en ‘influencer’.