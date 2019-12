Victoria Federica sabe cómo pasarlo en grande. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar está centrada en sus estudios universitarios, pero siempre encuentra un hueco para disfrutar de planazos con sus amigas. A muchas de ellas las hemos visto acompañando a Victoria Federica en algunos eventos públicos en el hipódromo o en la plaza de toros.

Ahora ha dado un paso más y se atreve a mostrar algunos de los planes privados que hace con su grupo de amigos, entre los que está su pareja, el dj Jorge Bárcenas. Esto ha permitido, además, ver que mantiene una relación de amistad con Blanca Pombo, prima de la ‘influencer’ María Pombo. Hay que destacar que entre la lista de amigos de la sobrina del Rey Felipe hay muchas ‘influencers’, ya que también es muy amiga de María García de Jaime.

El plan del que disfrutó Victoria Federica este pasado puente de diciembre fue de lo más improvisado: un karaoke con amigos. La encargada de compartir los Stories fue Blanca Pombo, que no pudo estar en la fiesta, pero sus amigos se acordaron tanto de ella que la etiquetaron en sus vídeos de Instagram.

Victoria Federica cogió una botella que hizo de micrófono y cantó algunas canciones. Aunque en el vídeo no vemos si se le da bien o no la música, la hija de la Infanta Elena parece tener mucho ritmo. No hay duda de que la joven es muy divertida y que no duda en pasarlo en grande con sus amigos siempre que puede.