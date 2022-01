Cuando ya todo el mundo ha vuelto a la rutina tras la Navidad, hay todavía famosos que tienen la suerte de estar de vacaciones. Es el caso de Victoria Federica y su novio, Jorge Bárcenas, que han aprovechado que todavía hay días libres para viajar a Marbella y disfrutar del sol y el buen tiempo. Aunque la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida privada, ahora acaba de hacer una excepción.

Han sido unos días increíbles y de ello ha dejado constancia en sus redes sociales, donde es cada vez más activa. La joven ha compartido un vídeo en el que aparece sentada cerca de la playa junto a su chico. La cara de Victoria Federica lo dice todo, feliz y relajada por estar disfrutando del sol.

Junto a un emoticono de corazón, la hija de la Infanta Elena sonríe a la cámara y enseña después la playa en la que están. El cielo no tiene ni una nube y aunque no puede bañarse porque no hace tiempo para ello, Victoria Federica presume de llevar un top de punto de mangas cortas. Esto nos lleva a pensar que el clima es muy agradable.

Victoria Federica enseña el plan que ha hecho en Marbella

Ha podido estar un ratito en la playa, pero sin bañarse

Unos minutos después de enseñar este ratito de desconexión, Victoria Federica comparte un posado de ella misma junto a un deseo: «Ojalá este tiempazo en Madrid», escribe. Junto a este mensaje, la joven ha colocado un emoticono de una mano diciendo «adiós». Todo hace pensar que este martes ya tocaba volver a Madrid para retomar la rutina después de esta escapada.

Victoria Federica pide un deseo ante su vuelta a Madrid