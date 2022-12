Las últimas noticias sobre las aventuras de Froilán han abierto la caja de Pandora. Este martes hemos conocido que el hijo de la Infanta Elena se ha visto involucrado en una reyerta callejera en la que incluso había navajas. La pelea tuvo lugar en la sala Vandido, en el madrileño barrio de Goya. En ella se encontraba uno de los amigos de Froilán, quien sufrió una herida de arma blanca de 2,5 centímetros, según ha adelantado ‘El Confidencial’. El sobrino del Rey Felipe VI ha negado estar implicado en este suceso, del que se considera «una víctima». Pero lo cierto es que tras saberse que pudo haber estado en medio de una trifulca de tal calibre se ha destapado que recientemente tuvo un accidente de coche con su hermana, Victoria Federica.

Y es que la vida de Froilán, quien parece destinado a rodearse de polémica, es de todo menos sosegada. Al menos, esa es la impresión que da… Si hace apenas unas horas nos levantábamos con titulares sobre su posible implicación en una riña masiva en plena calle, ahora nos enteramos de que hace apenas unos días antes, Froilán y su hermana Victoria Federica tuvieron un accidente de tráfico a altas horas de la madrugada en Madrid. Tal y como adelanta ‘El Confidencial’, «el coche en el que circulaban chocó con varios vehículos aparcados en la calle». Del choque, cuyas causas se desconocen, se ha desvelado que era la influencer la que conducía el automóvil. Froilán por su parte, iba en el asiento del copiloto. Todo ello sucedió en el exclusivo barrio de Salamanca, donde es habitual verlos.

El accidente de Victoria Federica y Froilán se ha intentado mantener en secreto

Tras el accidente, varios agentes de policía de acercaron al lugar de los hechos y les pidieron la documentación con la finalidad de identificarles. Según el citado diario, minutos después, funcionarios de Seguridad de Zarzuela se presentaron en el lugar. Hasta ahora, lo sucedido se ha mantenido «en secreto», tal y como señalan en el citado medio.

Del accidente de los hijos de la Infanta Elena hemos tenido conocimiento el mismo día en en que el joven se ha defendido públicamente de su implicación en la reyerta que tuvo lugar en la sala Vandido de Madrid, en la zona de Goya. «Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea», ha explicado el joven en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, presentado por Sonsoles Ónega.

«Me encantaría saber de dónde salen esas cosas», asegura Froilán sobre la reyerta con navajas

«Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado«. Felipe Juan Froilán ha insistido en el espacio de Antena 3 que todo lo que se ha dicho sobre él es una invención. Nada se corresponde con la realidad, según cuenta: «No tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas».

El sobrino del Rey Felipe VI no entiende de dónde proceden las informaciones que le implican en una riña en pleno barrio de Salamanca. Un suceso del que ha tenido conocimiento la Policía Nacional y cuyos implicados podrían verse inmersos en un presunto delito de riñas que podría conllevar desde tres meses a un año de prisión. «¿Qué delito de riñas?», ha puntualizado Froilán en el programa de Antena 3.