Iñaki Urdangarin al salir del voluntariado una señora le ha pedido hacerse un selfie, un surrealista momento que ha terminado de un modo inesperado.

Vídeo: Europa Press

Iñaki Urdangarin termina ya su voluntariado en el Hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón después de muchos meses trabajando allí. Tanto él como sus ‘jefes’ allí se llevan un bonito recuerdo, siendo esta semana cuando ha vivido un momento surrealista con una señora que quería tomarse un selfie con él. Aunque ninguno de los dos atinaba y no lograban sacarse la tan ansiada fotografía, no se rindieron y así se puede ver en el vídeo que te ofrecemos a continuación. Muy amable, el marido de la infanta Cristina en ningún momento declinó la petición de esta mujer y aceptó inmortalizar este momento. Una situación surrealista que pudieron captar las cámaras y que ahora ve la luz. Eso sí, sigue tan discreto como siempre y prefiere no responder a ninguna de las preguntas que ahora sobrevuelan sobre la Casa Real o sobre el Rey Juan Carlos.