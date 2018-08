12 Para Letizia, en Mallorca no hay vacaciones

La Reina sigue sin rechistar lo que establece la Casa del Rey, pero no por eso se guarda su opinión de puertas para dentro. Según han explicado varios expertos en conocer los entresijos de palacio, Letizia no considera su periplo por Mallorca como vacaciones, debido a que debe atender a los medios en el tradicional posado, acudir a veladas en las que los fotógrafos han sido convocados y seguir midiendo con mimo su indumentaria para que los expertos en moda sigan haciendo crónica de sus estilismos. Ella, en Mallorca, no descansa.