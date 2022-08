Desde que el pasado 10 de agosto los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, dieran un paseo por el centro de Palma de Mallorca, no hemos vuelto a saber nada de ellos. Con esto ponían fin a sus ‘vacaciones oficiales’ en la isla balear y, a continuación, daban comienzo lo que conocemos como sus ‘vacaciones privadas’. Nada se sabe dónde se encuentran exactamente, solo que su agenda está en blanco y que en estos días apuran el verano antes de retomar sus compromisos. Eso sí, Sus Majestades ya tienen en mente un próximo viaje.

Los Reyes prepararán de nuevo su maleta para realizar una visita oficial y será a Alemania. Está prevista para mediados de octubre y tendrá como objetivo principal estrechar los lazos económicos entre ambas naciones. Aún está por confirmar por parte de la Casa Real española, pero las autoridades germanas sí lo tienen programado. El último viaje oficial conjunto de Don Felipe y Doña Letizia tuvo lugar el pasado 31 de enero a Austria.

En concreto se llevará a cabo durante los próximos días 17 y 18 de octubre. Don Felipe y Doña Letizia aterrizarán en Berlín y esa misma noche serán agasajados con una cena de gala en el Palacio de Bellevue, ofrecida en su honor por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender. El segundo día se desplazarán a la ciudad de Frankfurt.

No es la primera vez que los cuatro se encuentran, ya que los Reyes ofrecieron un almuerzo para la pareja presidencial, en octubre de 2018, en el Palacio Real de Madrid. Entonces Letizia vistió un modelo de la marca alemana Hugo Boss. Un guiño de moda que es previsible que repita en tierras germanas. Lo que no hará es ponerse una tiara, ya que no habrá un banquete de gala de este tipo.

Tampoco es su primer viaje a Alemania. En diciembre de 2014, Felipe y Letizia recalaron allí en uno de sus primeros viajes durante su gira de presentación como nuevos soberanos de España (su Proclamación había sido unos meses antes, el 19 de junio de 2014).

El próximo 26 de agosto, su hija mayor, la heredera Leonor, deberá estar de vuelta en su internado de Gales para empezar el segundo curso de Bachillerato. De manera que esta es la fecha límite para que la Familia Real dé por clausurado el verano de 2022.

Posteriormente a este viaje a Alemania les esperan los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, que presidirá por cuarta vez su primogénita. Por tanto, la suya será una ausencia corta. En menos de un mes estará de regreso en España y con una cita por todo lo alto.