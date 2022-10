Los Reyes, Felipe VI y Letizia, junto a su hija, la Infanta Sofía, han presidido este miércoles 12 de octubre, festivo nacional, el acto solemne con el que se ha homenajeado a la bandera nacional y al desfile militar durante el Día de la Fiesta Nacional. No les ha acompañado la Princesa Leonor, que no ha podido viajar hasta Madrid porque se encuentra estudiando 2º de Bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Es el segundo año que la Princesa no estará presente en este desfile al encontrarse en el extranjero.

La Familia Real española, sin la Princesa Leonor, preside el desfile de la Fiesta Nacional

Felipe, vestido con el uniforme de la armada y Letizia, con un vestido verde con lunares, han llegado a la plaza de Lima acompañados de su hija pequeña sobre las 11.00 horas, unos segundos antes de que empiece el desfile. Han sido recibidos por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Acto seguido se han acercado hasta el resto de personalidades, como la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el presidente del Senado, Manuel Cruz o la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto con miembros del Ejecutivo.

Recibidos por Pedro Sánchez, que ha hecho esperar a los Reyes

Tras el saludo a las autoridades, los Reyes y la Infanta Sofía se han situado en sus sillones de la tribuna, desde donde han podido ver, en primer lugar, el tradicional salto paracaidista con la bandera de España, que da comienzo al desfile. Se ha vivido un momento tenso durante el salto, ya que el paracaidista ha tenido problemas para colocar la bandera. Tras este momento, se ha producido el izado de bandera y el homenaje a los caídos. Antes del desfile de las Fuerzas Armadas terrestres, que desfilan desde la plaza de Cuzco hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, los aviones del Ejército del Aire han dibujado la bandera de España en el cielo.

Vídeo: Europa Press.

Leonor se pierde el Día de la Fiesta Nacional por segundo año consecutivo

La hija mayor de los Reyes, la Princesa Leonor, se pierde por segundo año consecutivo las celebraciones que tienen lugar en Madrid por el Día de la Fiesta Nacional. El hecho de que se encuentre en el extranjero estudiando 2º de Bachillerato hace imposible que pueda estar presente en el desfile que se ha celebrado. Es festivo en nuestro país, pero no en el UWC Atlantic College. Cuando sí viajará a España es a finales del mes de octubre, ya que tendrá que acudir a los actos programados para la ceremonia de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. En esa época, la Princesa tiene vacaciones en su centro educativo, por lo que podrá viajar sin problemas.