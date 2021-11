Las redes sociales este fin de semana hicieron su particular homenaje a Almudena Grandes. La muerte de la escritora, quien falleció a los 61 años víctima de un cáncer, no solo dejó desolada a su familia, sino también a todos sus seguidores. Aunque sus íntimos están completamente rotos por la pérdida de la autora de ‘Las edades de Lulú’, lo cierto han recibido muchísimos mensajes de condolencia, entre otros, por parte de los Reyes. Lo ha confirmado el periodista, Alejandro Riego, responsable de la información de Casa Real en Televisión Española a través de su cuenta de Twitter: «Los Reyes han enviado un telegrama de pésame a Luis García Montero por el fallecimiento de Almudena Grandes. Desde su cercanía y cariño, expresan su reconocimiento a su obra literaria y a su contribución personal y periodística al análisis de nuestro tiempo».

De este modo, se confirma el gesto que han tenido los Reyes con su viudo después de que Almudena Grandes falleciera en su casa de Madrid el sábado 27 de noviembre. La enfermedad le fue detectada hace un año, una lucha incesante que no ha podido superar lamentablemente. Este telegrama en el que no solo lloran su muerte, también ha servido para que reconozcan su talento literario y es que la escritora era muy admirada en nuestro país. Contaba con varios premios a su espalda, de hecho, fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en el año 2018 por su obra ‘Los pacientes del doctor García’.

A esta emotiva carta que le han hecho llegar a su marido, se suman los comentarios de políticos, deportistas, de la cultura o de la crónica social. Cabe señalar que el propio Kiko Matamoros se mostró abatido en televisión, ya que Almudena Grandes era un familiar cercano para él. Según comentó el colaborador eran primos y tenían contacto directo, por lo que su fallecimiento fue un golpe duro para él. “Es un día triste para todos en general porque son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura, pero, sobre todo, para la familia porque todos la queríamos muchísimo. Es una auténtica pena (…) Deja a mucha gente rota. no me lo esperaba, era jovencísima, yo no me podía creer la noticia cuando la he leído», dijo en pleno directo.