El Rey Juan Carlos habla por primera vez, alto y claro, desde su retiro en Abu Dabi. Hace gimnasia cada día y se encuentra perfectamente.

Las alarmas saltaban a primera hora de hoy tras conocerse que el Rey Juan Carlos se encontraría en «estado grave» y a punto de ser trasladado a España desde Abu Dabi. Pues bien, rápidamente la Casa de S.M. el Rey ofrecía un desmentido asegurando que esas informaciones no tenían «fundamento». Pero ahora se ha dado un paso más, y ha sido el propio Rey emérito quien ha hablado, alto y claro, sobre su situación. Según publican en Hola, el monarca les ha contestado sobre su verdadero estado de saud: «Estoy perfectamente. Hago dos horas de gimnasia el día y me encuentro muy bien».

Unas palabras que no dejan margen a la especulación y que revelan un poco más de ese día a día del Rey Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos, desde que se marchó allí el pasado 3 de agosto. Es la primera vez que el soberano revela de manera tan directa cómo transcurren sus días, o al menos una parte de ellos.

En alguna ocasión anterior su amigo el periodista Carlos Herrera también había transmitido algún mensaje indirecto, ya que ambos suelen hablar a menudo. El locutor de la Cope también ha hablado con el monarca a raíz de esta información y, no sin ironía, ha dicho que no le ha escuchado voz de enfermo y que se encuentra «como un oso»… «La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI», ha comunicado Herrera en las ondas. OK Diario también hablaba con el monarca, quien insistía en las mismas palabras.

Don Juan Carlos, que cumplió 83 años el pasado 5 de enero, lleva mucho tiempo sufriendo problemas de movilidad, que han requerido de 17 intervenciones quirúrgicas, sobre todo de rodilla y cadera. Además fue operado del corazón en agosto de 2019, implantándole un triple bypass. De todo ello se ha recuperado perfectamente, demostrando su «mala salud de hierro». Y esas «dos horas de gimnasia» cada día solo apuntarían a que se toma muy en serio su terapia de rehabilitación para poder seguir caminando por su propio pie, aunque sea con ayuda de un bastón.

Este último mensaje de primera mano, tan breve como contundente, tranquiliza sobre las alarmantes palabras de la periodista Pilar Eyre a través de su cuenta de Twitter, en la que aseguraba que el monarca se encontraba en «estado grave» y que sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, que habían viajado allí en estos días, eran las únicas miembros de la familia en haberse desplazado para estar junto a él. También el pasado diciembre se publicaba que el Rey emérito estaba ingresado en el hospital Claverland a causa del coronavirus, un extremo que fue desmentido por la Casa Real.

Ante el importante cariz de la última información, la Casa de Su Majestad el Rey se ha pronunciado esta mañana de esta manera: «Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, fuentes de la Casa de S.M. el Rey señalan que no tienen ningún fundamento».