El pasado jueves el Rey Juan Carlos llegó a España. En concreto, a Sanxenxo, donde disfrutó de las regatas y de la compañía de su hija, la Infanta Elena, quien le recibió en el aeropuerto de Vigo con un emotivo abrazo. Pues bien, desde allí ha salido este lunes por la mañana rumbo Madrid, pues tiene previsto reencontrarse desde esta misma mañana con su hijo y con el resto de la familia. Eso sí, el encuentro se ha catalogado como privado.

Vídeo: Europa Press

Ha sido pasadas las 8 y media de la mañana cuando su amigo Pedro Campos le ha llevado en compañía de su esposa Cristina hasta el aeropuerto, donde le esperaba un jet privado. Junto a su inseparable muleta y con la compañía de uno de sus escoltas, el emérito ha iniciado un viaje de vuelta que estaba deseando hacer. Una hora después aterrizaba en Barajas y era a las 10 de la mañana ya llegaba a Zarzuela, palacio donde le esperaba la familia real. Tras casi dos años de distanciamiento, el Rey Juan Carlos y su hijo, don Felipe, se reencuentran en Zarzuela con muchas por contarse y, sobre todo, con ilusión por verse después de tanto tiempo.

Este es su primer encuentro desde que abandonara España hace 21 meses, aunque su hijo no será el único miembro de su familia al que verá este lunes 23 de mayo. De nuevo verá a la Reina Sofía y se espera que también a la Reina Letizia al no tener ningún acto programado para este día, cara a cara del que quién sabe si trascenderán algunos detalles. Todo apunta a que la Infanta Sofía pueda ver a su abuelo, pero no su hermana, la Princesa Leonor, quien se encuentra en el internado de Gales (Reino Unido), donde estudia desde el pasado mes de septiembre. Sí hemos sido testigos en cambio de su recibimiento a las puertas de Zarzuela, ya que eran muchos los allí apostados con banderas de España que gritaban casi al unísono ‘Que viva el Rey’, un recibimiento similar al de Galicia, donde le vitorearon sin cesar nada más poner un pie en nuestro país.

Pero, ¿qué espera el monarca de esta cita que tanta curiosidad despierta para los españoles? El exjefe de Estado asegura estar muy contento por ver de nuevo a los suyos y ha explicado que está deseando abrazarles, gestos que no se darán delante de las cámaras. Al menos, de momento. Lo que sí hemos podido disfrutar como espectadores es del cariñoso momento vivido entre el Rey Juan Carlos y su nieto, Pablo Urdangarin, a quien fue a ver durante un partido que tuvo lugar en Pontevedra. Se sentó en primera fila y no dudó en abrazarle en varias ocasiones, lo cual dejó patente ante los allí presentes todo lo que se quieren.

Ha sido sin ningún género de dudas una mañana intensa para don Juan Carlos, quien no solo se mostraba emocionado por el reencuentro con sus seres queridos, sino también apenado al despedirse de grandes amigos en Galicia como es su íntimo, Pedro Campos.