El Rey Juan Carlos estará de fiesta este próximo fin de semana. Y es que Rey emérito acudirá a la boda de Juan José Franco y Khali El Assir, que se celebra en Abu Dabi. Se casan allí porque el padre de ella, Abdul Rahman El Assir, tuvo que instalarse allí después de tener algunos problemas con Hacienda. Este evento permitirá al padre del Rey Felipe VI reencontrarse con otras personalidades españolas que también están invitadas a este enlace matrimonial.

Allí estará, si no hay ningún problema, el Rey Juan Carlos, tal y como publica Vanitatis. Una boda que se celebra en Abu Dabi. Pero los novios ya se han casado de manera civil en España. A última hora podría no acudir a este enlace si le aconsejan que no es lo mejor para su imagen pública. Pero el Rey emérito no será el único invitado conocido, ya que a esta ceremonia podría acudir, también, Carmen Martínez-Bordiú, que ahora vive en Portugal.

La última vez que vimos al Rey Juan Carlos fue el pasado 19 de septiembre cuando acudió junto a Doña Sofía, su hijo y la Reina Letizia al funeral de Estado organizado para dar el último adiós a la reina Isabel de Inglaterra, que se celebró en la Abadía de Westminster, Londres, con la presencia de los diferentes miembros de todas las casas reales europeas.

Juan José Franco y Khali El Assir dan el paso de darse el ‘sí, quiero’ en Abu Dabi en una boda discreta. Allí se encuentra ya la novia, que ha viajado en varias ocasiones junto a su madre desde Madrid para preparar todo para el gran día, tal y como informa el medio anteriormente citado. Aunque pretenden que se celebre en la más estricta intimidad para evitar la repercusión mediática, a esta boda acudirán muchas personalidades reconocidas. El que cuidará su imagen en caso de que acuda es el Rey Juan Carlos, que desde que vive fuera de España trata de pasar desapercibido para no dañar aún más su imagen pública.