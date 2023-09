Tan cerca y tan lejos a la vez. Aunque solo les separan este jueves 28 de septiembre 15 kilómetros, el Rey Juan Carlos y su hijo Felipe VI no tienen previsto verse. No consta en la agenda oficial que padre e hijo se reencuentren en la cuarta visita del emérito a España, aunque podrían citarse cara a cara de forma privada. Una opción que casi se descarta y que esperará a buen seguro hasta el próximo 31 de octubre. Pero, ¿qué obligaciones tiene cada uno de ellos en Galicia para no darse un abrazo, a pesar de que solo hay una distancia entre ellos de 15 kilómetros?

La agenda del Rey Felipe y su padre, don Juan Carlos

Don Felipe y su progenitor tienen estos días un intenso calendario. En concreto, el día en el que solo estarán a media hora en coche del otro el Rey Felipe inaugura el foro de la Toja a las 16.30 horas y Don Juan Carlos participará en las regatas de vela junto a su tripulación habitual en Sanxenxo. Los tiempos están más que medidos y puede que no haya hueco para los momentos familiares, un detalle que para muchos llama poderosamente la atención. Mientras Felipe VI se espera que esté en La Toja con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, su padre estará en tierras gallegas haciendo una de las cosas que más le gusta: navegar. Eso sí, esta vez pretende hacerlo huyendo del ruido mediático y minimizando sus apariciones ante la prensa. Prueba de esta nueva hoja de ruta que apenas se haya dejado ver desde que aterrizara el lunes 25 de septiembre.

Lo que sí es seguro es que en aproximadamente un mes se verán en el Palacio del Pardo. El Rey Juan Carlos y su hijo acudirán a la jura de la Constitución ante las Cortes de la Princesa Leonor por su 18 cumpleaños, un acto oficial al que la asistencia de los dos está confirmada por Casa Real. Habrá que esperar, de momento, para que se vean, dando igual la proximidad que ahora les une en tiempo y casi en espacio. Felipe estará en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, según la agenda oficial, para inaugurarlo por quinto año consecutivo y el Rey Juan Carlos capitaneará El Bribón el mismo día, competición y octava edición con 160 barcos que durará hasta el fin de semana y que le obligará a estar en el Club Náutico de la localidad pontevedresa unos días más.

La primera imagen de Don Juan Carlos en su última visita a España

Don Juan Carlos quiere disfrutar de esta estancia en España al máximo, pero no quiere llamar demasiado la atención. Para ello ha intentado descansar en los dos primeros días posteriores a su llegada, degustando gastronomía gallega y estando acompañado de su amigo Pedro Campos, quien fue a recibirle al aeropuerto.