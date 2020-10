Se ha dudado de la presencia de la Reina Sofía en la próxima entrega de los Premios Princesa de Asturias. ¿Irá o no irá a Oviedo? SEMANA ya lo ha confirmado y es un ¡sí!

Se ha comentado que la Reina Sofía no asistirá este año a los Premios Princesa de Asturias por primera vez en sus 40 de historia. Pero no es cierto. Según ha podido confirmar SEMANA por diversas fuentes, la Reina emérita sí estará presente en la ceremonia de entrega el próximo viernes 16 de octubre en Oviedo.

La situación provocada por la pandemia de la Covid-19, la necesidad de viajar fuera de su residencia habitual y la edad de riesgo de la soberana quizás hacían suponer que, por precaución, iba a causar baja en esta edición de los prestigiosos galardones. Nada más lejos de la realidad. El hecho es que nada impedirá que Doña Sofía vuelva a sentarse en el lugar de honor que ocupa siempre. Aunque con alguna diferencia, claro está. A destacar que esta será la primera aparición en público de la soberana con los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, todos juntos, desde hace justo un año, cuando nos tenemos que remontar precisamente a la anterior edición de los premios. Recordemos que este verano en Mallorca no ha habido salidas familiares ni oficiales.

Para empezar cambia el escenario habitual de los Premios. No se celebrarán en el teatro Campoamor de Oviedo, como hasta ahora, sino que se darán en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista. Este es el lugar donde los Reyes, sus hijas y la propia Reina Sofía se alojan siempre que van a Oviedo. La Fundación Princesa de Asturias ha puesto mucho esfuerzo y recursos en que todo transcurra con la mayor seguridad posible y por ello no habrá la tradicional ceremonia con más de 1.000 invitados ni otros actos que solían acompañar a la gala, como el concierto en el Auditorio o las diversas audiencias en dicho hotel. El acto central se verá reducido en aforo, cierto, pero no en lo esencial: la presencia de la Familia Real al completo entregando los galardones a los premiados. Por supuesto, no faltarán mascarillas y todas las medidas necesarias.

La Reina Sofía hará su llegada junto a los Reyes y sus nietas, poco antes del inicio de la ceremonia, que dará comienzo a las seis y media de la tarde. Lo único es que en lugar de hacerlo por la plaza frente al teatro, realizarán su entrada por el llamado Patio de la Reina del Reconquista. Antes habrán ‘desfilado’ los invitados (pocos, pero habrá) y los premiados. No faltará el sonido de las gaitas, algo muy emotivo para este acto. La Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo se distribuirá por ese patio del hotel (al aire libre) tocando sus instrumentos y elevando la emoción del momento. Suponemos que también extenderán su famosa alfombra azul.

Una vez hechos los saludos de rigor a las autoridades, la Familia Real ocupará su lugar designado en el Salón Covadonga y la Reina Sofía tomará asiento en una especie de palco (será en uno de los balcones que se asoman a la sala desde lo alto) para disfrutar de la ceremonia. Nunca se la ha perdido y esta edición, pese a todo, tampoco. Y más que se celebra su 40º aniversario. La Reina emérita ha apoyado a la Fundación y estos premios desde su creación, es una de sus citas ineludibles del año y así se lo reconocen todos.

Durante el acto en sí todo transcurrirá con el guión de siempre, salvo por que esta vez faltarán algunos galardonados por encontrarse fuera de España (y el compositor Ennio Morricone, fallecido recientemente). También hablará la Princesa Leonor, quien se estrenó el año pasado en los premios que llevan su nombre y allí dio su primer discurso ante el orgullo y los emocionados aplausos de su familia. La Reina Sofía, su abuela, esta vez tampoco se lo perderá.