Con su agenda oficial en blanco esta semana, la Reina Letizia cuenta las horas para viajar a Mallorca e iniciar sus vacaciones de verano.

A punto de terminar el mes de julio, la Familia Real está a punto de cerrar sus maletas para marcharse de vacaciones. Lo hará, como es costumbre, a Mallorca. Son las consideradas sus «vacaciones oficiales» y tienen como base el palacio de Marivent, la residencia que el Gobierno balear cedió a nuestra realeza para su uso y disfrute en verano (o cuando lo deseen). Pues bien, se cuentan ya las horas para que los Reyes y sus hijas hagan su reaparición estelar en la isla balear. Solo el Rey Felipe tiene trabajo estos días, así que ya podemos decir que la Reina Letizia y sus hijas están de vacaciones.

Don Felipe tiene que cumplir con el único compromiso previsto esta semana en la Agenda Real. Hoy viaja a Perú para asistir a la toma de posesión del presidente electo Pedro Castillo, y permanecerá allí hasta mañana miércoles. Doña Letizia tiene su agenda despejada de compromisos. Se despidió el pasado domingo junto a toda la familia para celebrar el Día del Apóstol en Santiago de Compostela. Ha finalizado el ‘curso’ y puede disponer a partir de ahora de un preciado tiempo libre. Eso sí, ya sabemos algunos de sus planes veraniegos.

El sábado 31 de julio da comienzo la Copa del Rey Mapfre de Vela, que contará de nuevo con la participación del Rey Felipe al mando del Aifos tras la suspensión de las regatas en la edición de 2020. De manera que es probable que la Familia Real aterrice en Mallorca a finales de esta misma semana. La Reina Sofía lo hizo unos días antes, el pasado jueves, siendo fiel a sus costumbres de adelantarse a la llegada de los suyos junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia.

LA REINA, CON ESTRELLAS DEL CINE EN PALMA

De momento, la Reina tiene previsto un acto en la isla, aunque figura fuera de agenda. El próximo domingo reaparecerá públicamente en Mallorca para presidir el acto de clausura de la 11ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest 2021 (AMFF), que tiene lugar durante toda esta semana.

Se celebrará en el Patio de la Misericordia, en Palma, y allí la consorte entregará los premios Masters of Cinema a la actriz Judi Dench y al director Stephen Frears. Un ejemplo más de su compromiso con el cine, que le apasiona. De hecho, Doña Letizia asistió a este mismo certamen en su edición de 2019. Echando la vista atrás encontramos sus citas con Martin Scorsese, Woody Allen, etc etc.

Aún se desconoce el periplo exacto que llevarán a cabo los Reyes y sus hijas en Mallorca, pero lo que es seguro es que se les espera con los brazos abiertos. Hay que recordar que su presencia supone un impulso impagable para la promoción turística de la isla.

Lo que sí está confirmado es que la Familia Real retomará el tradicional posado en Marivent, con el que se da el pistoletazo de salida a su estancia y que tuvo que ser cancelado en 2020 a causa de las restricciones por la pandemia. También tendrá lugar la habitual recepción a las autoridades y sociedad civil en el palacio de La Almudaina, aunque a un nivel más reducido, con la que se despiden de sus vacaciones. La estancia durará alrededor de unos diez días.

Por otro lado se espera que los Reyes y sus hijas puedan realizar alguna otra actividad de ocio por la isla. En otros veraneos no han faltado excursiones y visitas a mercados, museos y otros puntos turísticos…

También será el último verano de la Princesa Leonor antes de viajar a Gales (Reino Unido) para comenzar su bachillerato en el internado UWC Atlantic College. Lo hará a finales de agosto, y el mismo día 30 empezará las clases. Pero todavía le queda por delante todo un mes para relajarse y vivir uno de sus veranos más especiales junto a toda su familia.

En años anteriores, después de Mallorca la Familia Real solía viajar a algún lugar del mundo ‘desconocido’, de cuyo destino no informa la Casa Real al considerarlo dentro de su ámbito privado. Pero, dadas las circunstancias, quizás este año todavía sea demasiado pronto como para que se dejen ver fuera de España.