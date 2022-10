Parecía ‘peccata minuta’ lo de los pies de la Reina Letizia. Casi una curiosidad de paso, y nunca mejor dicho… Pero resulta que no, que su dolencia es más seria de lo que pensábamos y así nos lo ha confirmado ella misma durante la recepción de la Fiesta Nacional, celebrada hoy en el Palacio Real.

Esta es solo una de las muchas anécdotas que nos ha brindado este evento, de los más importantes de calendario, y que esta edición ha regresado más ‘grande’ que nunca y ya, sí que sí, sin restricciones por la pandemia. SEMANA lo ha vivido desde dentro y esto es lo que os podemos contar…

Se trataba de volver, de recuperar, de encontrarse de nuevo… Y para ello, la Casa Real ha tirado de generosidad cursando hasta 2.500 invitaciones a personas procedentes de todos los sectores de la sociedad, desde la política hasta el mundo de la comunicación y con mucho hincapié en las organizaciones sociales, cuya labor se premia y se reconoce. En esto Doña Letizia tiene mucha mano. Menos famoseo y más gente corriente, pero extraordinaria.

Los Reyes se han trasladado al Palacio Real después del desfile militar en el Paseo de La Castellana de Madrid. Ya sin la Infanta Sofía, que ha regresado a La Zarzuela. Allí han comenzado con el tradicional besamanos, en el Salón del Trono, donde todo estaba preparado para recibirlos. La lista de invitados, como decimos, era más extensa que nunca. Pero había ánimos y un sol radiante en la capital que entraba por los grandes ventanales… El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este otro ‘desfile’ de personalidades.

Apretones de manos, saludos, felicitaciones, algunas reverencias… Hombres y mujeres de todas partes del mundo. De todo hemos visto, pero nada fuera de lo habitual. Agradecemos las mullidas alfombras palaciegas, que han ayudado a las señoras con altos tacones. Damos fe. Incluida la Reina. No ha habido incidentes ni resbalones como en alguna otra edición sobre el desnudo mármol.

Sus Majestades han hecho dos breves paradas en el besamanos para descansar las manos y con ello también dar un respiro a protocolo. Después de más de una hora de saludos, todos hemos pasado al Comedor de Gala, donde ha tenido lugar un cóctel de pie. Antes, uno de los ujieres de palacio nos ha ofrecido gel hidroalcohólico.

Hacía calor en la sala, mucho calor, y poco espacio para los entregados camareros portando las bandejas con delicados canapés. El catering, por cierto, era de Mallorca. En esas una copa se ha caído al suelo…

Esta es la hora de los ‘corrillos’, esas reuniones improvisadas de los periodistas con las personalidades del momento. Donde podemos preguntar, escuchar y transmitir después hasta donde podamos. Entre los más solicitados estaba Alberto Núñez Feijóo, que debutaba como líder del PP en esta cita. Los Reyes han sido los últimos en entrar, acompañados del presidente Sánchez. Rápidamente les han ofrecido una bebida: Don Felipe ha elegido una cerveza bien fresca; Doña Letizia, un vaso de agua en tubo de cristal.

La primera parada de Sus Majestades ha sido con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y su esposa, Anna Ruiz, quien está embarazada de su tercer hijo. La charla ha sido cariñosa y distendida. Una tónica que se ha repetido en su (lento) avance por el salón, entre saludos y conversaciones con los presentes. En un momento dado, los Reyes se han separado y cada uno por su lado ha seguido hablando con las personas que se les acercaban buscando el contacto real.

Hemos visto a la Reina tan expresiva como lo es en la distancias cortas. Hablando, gesticulando, preguntando, interesándose por su trabajo, tocando a sus interlocutores… Begoña Arana, premio Princesa de Girona Social en 2019, fundadora de Nuevo Hogar Betania, dedicado a recuperar a personas víctimas de la trata, ha sido una de ellas. Ella misma nos decía después lo «sensible, cercana e implicada» que es Doña Letizia.

En este sentido, la Reina se ha dado un auténtico baño de cariño. También la hemos visto charlar con Francisco Javier Trigueros, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, a quien no ha soltado de la mano en ningún momento. Doña Letizia le conoció hace muchos años en un encuentro en Benidorm y ha seguido en contacto con ellos, tanto que no quiere perderse su próxima cita, esperando que no le coincida con los Premios Princesa de Asturias…

En otro momento, la Reina Letizia ha confiado a la prensa uno de sus secretos: su dolor de pies. Hace poco se descubrió que padecía una metatarsalgia (dolor en la planta del pie), pero además nos ha confirmado algo más. Y es que el pasado junio le han diagnosticado Neuroma de Morton. ¿Que qué es esto? Pues una dolorosa afección que afecta el metatarso, más frecuentemente el lugar entre el tercero y cuarto dedo del pie. Lo describen como caminar con una piedra en tu zapato… Y todo por el uso continuado de altísimos tacones. Nobleza obliga.

También SEMANA ha podido saludarla y charlar unos instantes con ella (en la foto superior, con Tania Martínez, directora general de SEMANA). Nos ha trasladado las gracias por todas las felicitaciones recibidas y el despliegue informativo por su reciente 50 cumpleaños. Y hasta ahí podemos contar… No dudamos de que la Reina estaría deseando descansar ¡y quitarse los tacones!