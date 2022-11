La Princesa Leonor tras los Premios Princesa de Asturias retomó las clases junto a sus compañeros. Con 17 años recién cumplidos y después de haber pasado unos días en familia, la heredera continúa con sus clases en el UWC Atlantic College, donde cursa el segundo curso de Bachillerato Internacional y donde su día a día suele ser un secreto. Ahora ha salido a la luz una de sus últimas actividades, charlas y ejercicios relacionados con el cambio climático, una de las mayores amenazas en la actualidad.

En su centro estudiantil están muy concienciados y tienen como objetivo que sus alumnos estén igual de sensibilizados que ellos, por lo que han hecho una semana del consejo de sostenibilidad. El tema principal ha sido precisamente cómo afectan los cambios de temperatura y del resto de variables del clima, los cuales se están produciendo a una velocidad casi súper sónica, como consecuencia de la actividad humana. Aunque estas charlas no son el único plan que la hija de los Reyes ha tenido que llevar a cabo allí en las aulas, prueba de ello, que haya tejido incluso bolsos, una manualidad muy particular. Eso sí, no con materiales al uso, sino con bolsas plásticas usadas, una práctica que a su vez está relacionada con el cambio climático.

Así lo asegura la cuenta @Leonorysofiaalterasreales, donde han compartido instantáneas de lo que sucede en el interior de las clases de la Princesa Leonor, imágenes en las que se muestra con detalle, por ejemplo, el paso a paso para hacer unos bolsos muy creativos. Es divertido, económico y especial, pero no parece muy fácil, y por ello tanto Leonor como el resto de compañeros recibieron un tutorial por parte de un profesor que enseñaba a reutilizar bolsas plásticas. Normalmente acaban en una bolsa de basura y esto ayuda a que Leonor y otros alumnos sepan dar una segunda vida a estas bolsas que terminan contaminando. Hay diferentes alternativas, pero ¿veremos pronto a la princesa lucir un accesorio tan eco?

En menos de tres horas Leonor puede fabricar un bolso original, que además es ecológico y especialmente particular, aunque no se sabe si llevará a cabo esta práctica fuera de Gales. Sus padres están muy concienciados, de hecho, su madre ha reforzado su compromiso con el cambio climático y la sostenibilidad presidiendo varios galardones, lo que deja ver lo implicados que están en las acciones que intentan no causar daño al medio ambiente. La Reina Letizia este mismo año entregó los Premios Retina Eco, cita en la que dejó claro su lucha contra el cambio climático.