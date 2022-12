La Princesa Leonor echa mucho de menos Madrid y, por ello, está intentando ocupar la mayor parte de su agenda con planes. Hace ya unos días que aterrizó de nuevo en Madrid tras un descanso más que merecido, siendo este jueves cuando tuvo un acto oficial. Solo un día después se reunió junto a seis amigos del internado galés en el que estudia segundo de bachillerato, UWC Atlantic College, a quienes organizó un planazo cerca del Palacio Real. Pero ¿dónde fueron? La hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia acudió junto a su grupo a un restaurante asturiano de la zona céntrica, todo un guiño a la tierra de su madre.

La primogénita eligió un local llamado ‘El Ñeru’, el cual está situado en la calle de los Bordadores de la capital, donde se puede beber sidra y platos asturianos, comida que la heredera ha degustado en infinidad de ocasiones. Eso sí, ni ella ni sus amigos hablaron en castellano, sino en francés, un idioma que ella maneja a la perfección. Allí se degustan cosas típicas como la fabada, el queso cabrales o chorizo a la sidra, los cuales tienen un precio asequible y sirven más para conocer la auténtica gastronomía de Asturias.

Esta reunión adelantada por Vanitatis sirve para darse cuenta de lo buena anfitriona que es Leonor, no solo por el almuerzo que eligió para sus amigos, también por ser su guía turística. Ella conoce a la perfección muchos secretos de Madrid, al igual que sus padres, todo un plus que sus amigos valoran y aplauden cada vez que han venido a España para conocer el país. De hecho, no es la primera vez que Leonor reúne a su pandilla para que conozcan su cultura, prueben su gastronomía y descubran sus zonas más especiales.

Cabe recordar que este verano se convirtió en noticia la fiesta que organizó Leonor junto a sus amigos en una sala de Madrid. Una reunión en la que estuvieron amigos y compañeros de su colegio y donde degustaron un catering hecho por y para todos los invitados a su encuentro. La velada estuvo animada por un DJ y duró unos cuatro horas, aunque esta vez la cita de amigos ha sido mucho más informal.