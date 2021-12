Este miércoles 15 de diciembre, la Princesa Leonor aterrizó en el aeropuerto de Madrid para disfrutar de unos días de merecido descanso junto a sus padres, Felipe y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía. El internado en el que está estudiando, el UWC Atlantic College de Gales, ya ha comenzado sus vacaciones de Navidad y sus alumnos han regresado a sus respectivas casas para pasar la época estival junto a los suyos. La Familia Real al completo ha protagonizado el Christmas de Navidad de este 2021, una imagen que hemos podido ver este jueves y en el que los cuatro vuelven a felicitar a todos los españoles una Feliz Navidad y un Próspero Año 2022. Pero, retomando el tema, Leonor se encuentra en España pero a diferencia de las ocasiones anteriores, no lo hará como protagonista a nivel institucional.

La Princesa Leonor no tiene previsto ningún acto público durante sus semanas en España

Si bien es cierto que en su casa, le han acogido con los brazos abiertos y se convertirá en la gran protagonista de La Zarzuela, ya que tendrá muchas historias que contar del internado en el que se encuentra estudiando, a nivel institucional no lo hará. A diferencia de otras ocasiones, la Princesa Leonor no ha regresado con un gran acontecimiento por delante como fue el caso de su última visita que fue para los Premios Princesa de Asturias, unos galardones que llevan su nombre y en el que la vimos dar diferentes discursos. En esta ocasión, no le espera ninguna gran cita a nivel institucional por delante, por lo que aprovechará el tiempo para ponerse al día junto a su familia.

La agenda de la Casa Real se paraliza por Navidad y no habrá actos, al menos no de gran calado ni en el que la Princesa Leonor tenga protagonismo. En el caso de que la agenda real anuncie algún acto público, no aparecería la heredera al trono. En esta ocasión, a diferencia de la última vez que vino a Asturias, no cobrará protagonismo ni se convertirá en la estrella de la Navidad. Si bien es cierto que esto no quiere decir que no veamos a la princesa Leonor durante las próximas semanas.

Podrían tener planeado alguna cita privada en familia

No sería muy sorprendente que los Reyes y sus hijas tengan previsto a una cita privada al teatro, al cine, a un mercadillo solidario o de compras. No sería la primera vez que durante las semanas de Navidad hacen una escapada «extraoficial» para disfrutar de estas fechas tan marcadas. Lo cierto es que ahora la Familia Real al completo quiere aprovechar el máximo tiempo posible para disfrutarlo junto y recuperar el tiempo perdido por lo que no sería de extrañar que los veamos paseando por las calles de la capital en una cita privada.