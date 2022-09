La Reina Letizia siempre ha tenido especial interés en controlar qué se come en el Palacio de la Zarzuela. Siempre ha apostado por la alimentación sana y equilibrada, basada en su mayoría de verduras y fruta. Sin embargo, ahora no puede controlar la comida que consume su hija, la Princesa Leonor, en su internado UWC Atlantic College. Aún así, antes de que esta ingresara en el colegio para realizar allí los dos años de Bachillerato, se aseguró de que sus menús semanales fueran sanos y equilibrados. Y así son.

La alimentación de Leonor en Gales se basa en menús saludables

Como no podía ser de otra manera, el menú del internado es variado y no tiene entre sus productos alimentos fritos ni procesados. Un día en el colegio, Leonor come un primer plato basado en musaka de cordero con queso feta, nuez moscada, y de segundo, ensalada griega con tomate, pepino, pimiento y cebolla roja, pimienta negra, orégano, aliñada con aceite de oliva. También añade a estos platos, calabacín asado con limón y cuscús integral. Y de postre, fruta. Así lo asegura ‘El Español’, que ha podido conocer cuál es el menú que come Leonor en su colegio.