Han tenido que pasar 44 años para que Bárbara Rey haya dado el paso que jamás se atrevió a dar. Después de años dando la callada por respuesta cuando se le preguntaba por su tan comentado -y hasta ahora ‘posible’- romance con el Rey Juan Carlos, ha reconocido públicamente que tuvo un idilio con el rey emérito. Ha sido en el plató de ‘Ya son las ocho’, presentado por Sonsoles Ónega, donde la actriz y exvedette lo ha contado todo sin cortapisas del affaire que tantas veces ha hecho correr ríos de tinta sin que la coprotagonistas de esta historia dijese ni mu. Ahora, por fin, lo ha contado en primera persona del hombre que hace honor a su ilustre apellido. Pasen y vean…

«Mi vida no ha sido fácil, pero soy una persona de suerte», han sido sus primeras palabras al afrontar su entrevista en el espacio de Antena 3. Una cadena en la que se estrenará, el próximo domingo 22 de enero, ‘Cristo y Rey‘, la serie sobre su vida. Que ha sido tan intensa como lo fue en su día su affaire con el Rey Juan Carlos. Se vieron por primera vez en el Palacio de la Zarzuela, aunque la murciana no ha querido revelar qué motivos la llevaron a la residencia oficial de los Reyes. Su primer encuentro tuvo lugar en los años 70, antes de que ella conociera a su futuro marido, el domador de circo Ángel Cristo.

«Le reconocí rápidamente», ha revelado Bárbara Rey de su primer encuentro con el Rey Juan Carlos

«Nosotros ya nos conocemos de mucho tiempo antes, unos años antes», ha explicado. Cuando lo vio por primera vez supo de inmediato que tenía delante de sí al entonces Jefe de Estado del país: «Le reconocí rápidamente, aunque hubo alguien que dijo que yo no había estado allí nunca. Fue en Zarzuela, aunque no voy a decir en qué condiciones he entrado allí. En algunas ocasiones, por distintos motivos o por cosas que a lo mejor no tienen que ver nada con una intimidad».

Sincera, Bárbara Rey ha reconocido que se ha atrevido a dar el paso de admitir que tuvo un romance con el marido de la Reina Sofía porque ya tocaba. La producción de la serie sobre su biografía, creada por Daniel Écija, ha sido clave para tomar tan importante determinación: «Todo el mundo habla de mí. Escriben libros, dicen comentan, me machacan durante dos o tres meses. Cualquier cosa que pase (a Don Juan Carlos), enseguida salgo yo porque es un personaje importante. Y han pasado cosas en su entorno y en su vida…. Y ahí estoy yo otra vez». Sonsoles Ónega le preguntaba «¿A quién te refieres?», y ella contestaba: «Me estoy refiriendo a quien te refieres tú, al rey. No el de ahora: el emérito, vamos a dejarlo claro«, ha puntualizado.

«Sabía que era una relación que no podía tener un futuro», ha dicho Bárbara Rey de su romance con Don Juan Carlos

«Tenía que decirlo, y tenía que decirlo yo. Lo he dicho con mucho respeto no he dicho nada que no hayan dicho los demás, que lo daban por hecho. Yo he dicho mucho menos porque yo no me he metido con él», añadía. «¿Que yo sabía claramente que era una relación que no podía tener un futuro? Eso lo tenía que haber sabido todo el mundo que ha estado con él… Cada uno sabe lo suyo».

A sus 72 años, la de Totana cree que ha llegado el momento de verbalizar sin tapujos un episodio importantísimo de su vida sentimental: «Han hablado muchísimo de mí… una cantidad de cosas. Todo el mundo viviendo de cosas que no tienen ni idea. Algunos creen que lo saben todo y no lo saben… Nunca he dicho nada, siempre he estado callada… Y entonces: ‘Dije, si están haciendo una serie que es mi vida y en un momento determinado antes de conocer a Ángel (Cristo) yo conozco a esta persona y estoy con ella hay que decirlo».

Así hace balance de sus días al lado de Don Juan Carlos: «No fue bueno para mí»

Y aunque el imaginario colectivo pueda creer que su relación fue idílica, no lo fue en absoluto: «Me hubiese gustado que no ocurriese nunca. No es arrepentimiento. No ha sido bueno para mí». Bárbara Rey es consciente del enorme interés que este capítulo de su vida ha despertado a la prensa del corazón durante décadas, pero ha elegido callarse porque era lo más conveniente: «Creo que tanto por su parte como por la mía, sobre todo más por la mía, hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale».

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de su relato es la joya que, según se recoge en la producción de Atresmedia, el rey Don Juan Carlos le regaló y que pertenecía al joyero real: «Era un medallón donde ponía todos los signos del horóscopo. Sabía muchas cosas de mí y que me gustaba la astrología, el ocultismo».