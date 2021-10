Si hay alguien que está contenta de que la Princesa Leonor haya regresado a nuestro país, es sin duda la infanta Sofía. Han protagonizado un bonito momento

No ha podido ser más emocionante. El regreso al Teatro Campoamor con motivo de la 41 edición de los Premios Princesa de Asturias nos ha dejado momentos únicos. Si el pasado año, el teatro no abrió sus puertas debido a la pandemia provocada por el coronavirus, este 2021 se ha vestido de gala para recibir a los Reyes, Felipe y Letizia, junto a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Tampoco se ha perdido la cita la Reina Sofía. Además, estos galardones han supuesto el regreso de la Princesa a España tras su marcha a Gales donde está cursando el primer curso de bachillerato en el UWC Atlantic College. Leonor estaba radiante por volver a reencontrarse con los suyos. Pero no ha sido la única. Si alguien que la ha echado de menos ha sido su hermana, la infanta Sofía. Siempre unidas, las hermanísimas han vuelto a demostrar la complicidad entre ellas.

La Princesa Leonor y la infanta Sofía, más cómplices que nunca

Estos días juntas suponen un aire fresco para ambas. La infanta Sofía se quedó desolada tras la marcha de su hermana. Ambas siempre han permanecido unidas y ahora más que nunca lo han demostrado. De hecho, hemos sido testigos de un bonito momento que ambas han protagonizado. Inseparables, la princesa Leonor y la infanta Sofía entraban al Teatro Campoamor detrás de sus padres, los Reyes, Felipe y Letizia. Pero lo más llamativo ha sido que para subir al escenario, Sofía ha querido darle la mano a su hermana.

Y es que Leonor llevaba unos salones con tacón, mientras que Sofía se ha decantado por unas bailarinas planas. Por este motivo, ha querido ayudar a su hermana a subir las escaleras hacia el escenario. Cogidas de la mano, ambas han subido al escenario sin soltarse. Algo que se ha repetido también al finalizar la gala, donde la infanta ha vuelto a agarrar a su hermana de la mano para ayudarla a bajar más fácilmente. Sin lugar a dudas, un nuevo gesto de cariño que demuestra que las hermanas están más unidas que nunca. No hay distancia que las separe.

El cálido gesto del Rey Felipe con Leonor tras finalizar su discurso

Otro de los momentos más mágicos de la tarde se ha visto una vez que la Princesa Leonor ha finalizado su discurso. Al llegar al lugar donde se encontraban sus padres, el Rey Felipe, quien ha mirado con mucho orgullo a su hija mayor y le ha querido coger de la mano. Desde su palco, la Reina Sofía también miraba muy orgullosa a su nieta. Sin lugar a dudas, un regreso a los Premios Princesa de Asturias que ha estado marcado por los momentos emotivos que nos han dejado cada uno de los miembros de Familia Real.