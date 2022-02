La Reina Letizia vivió hace 15 años el momento más duro de su vida. Y es que fallecía su hermana pequeña, Erika Ortiz, un duro golpe que a día de hoy no han superado. Letizia, que estaba embarazada de su segunda hija, la Infanta Sofía, fue una de las primeras en enterarse de la dura noticia. Se encontraba en el Palacio de la Zarzuela cuando recibió la noticia de que su hermana pequeña había fallecido a los 31 años de edad.

Su principal apoyo en estos momentos tan difíciles fue su marido, el Rey Felipe, que no se separó de Letizia durante el duelo. Tal y como se comentó, el Rey estuvo al lado de ella en todo momento, ofreciéndole su apoyo y su cariño. Letizia mantenía una relación muy especial con su hermana pequeña, por lo que la noticia de su muerte fue recibida con muchísima tristeza.

Su hermana Telma, la mayor, tuvo que viajar con rapidez hasta España, ya que se encontraba fuera del país por su trabajo como cooperante. Nada más conocer la trágica noticia, cogió un vuelo de regreso a España y estuvo al lado de su hermana Letizia en todo momento.

La Reina Letizia, consolada por su hermana Telma

El día después de la muerte de Erika, los Reyes, que todavía eran Príncipes de Asturias, se dejaron ver para dar el último adiós a la hermana pequeña de la Reina. En el coche fueron fotografiados. En la parte delantera del vehículo estaba el Rey, mientras que en la parte trasera estaba Letizia, que en todo momento estuvo consolada por su hermana mayor.

Hace 15 años, SEMANA publicó la triste noticia en las páginas de una segunda edición de su revista. Con una foto de la Reina, mostrábamos el dolor que sintió la familia de Letizia al recibir este duro golpe. «El dolor de Letizia en el entierro de su hermana Erika». Este era el titular de la portada y al lado una instantánea de la Reina totalmente rota, sin poder contener sus lágrimas.

La portada de SEMANA reflejó el dolor de Letizia

Aunque han pasado ya 15 años, Letizia y su familia tienen muy presente este días en sus calendarios. De hecho, este lunes, la Reina no tiene ningún compromiso de agenda. Y es que podría haber preferido no tener ninguna cita para estar junto a su familia en un aniversario que hubiera preferido no tener presente. El que sí tiene una cita este lunes es el Rey, que tiene una reunión del patronato de la Fundación Foro de Marcas renombradas españolas.

A Letizia la veremos, en cambio, este próximo martes, cuando acuda sola, sin la compañía del Rey, a un encuentro con científicas y emprendedoras ‘Rompiendo techos de cristal: la mujer científica, del laboratorio al emprendimiento». Junto al Rey la veremos el miércoles en un almuerzo ofrecido en honor de su excelencia el presidente de Bosnia y Herzegovina, el señor Zeljo Komsic.

Te interesará saber...